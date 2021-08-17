17 Ağu 2021 - 15:48 Güncelleme: 17 Ağu 2021 - 15:52
Bitcoin'de Neler Oluyor? Düşüşe Geçmesinin Sebebi Ne?
Haftasonu kısa bir süreliğine 48.000 doları aşan Bitcoin bu seviyeye yaklaştıkça gelen kâr satışlarıyla yönünü aşağı çevirdi. İşte detaylar...
Bitcoin bu sabah itibarıyla son 24 saatte yüzde 2.6 gerileyerek 46.247 dolara indi.
Ethereum da benzer şekilde yüzde 3'lük düşüşle 3.189 dolara düştü.
Son 24 saatte piyasa değeri bakımından ilk 100'de bulunan kripto paraların 69'u değer kaybı yaşadı.
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17 Ağu 2021 - 15:48 - Kripto Para Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.