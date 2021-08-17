Bildiklerinizi Unutun! Ne Bitcoin, Ne Ethereum! Zirve Gelecekte Onun!
Avrupa’nın en büyük dijital varlık fonu yöneticisi CoinShares’e göre, dijital varlık yatırım ürünlerinden geçen hafta 22 milyon ABD doları çıkış görüldü. Çıkışlar üst üste 6 haftadır devam ediyor. Ancak Cardano bu durumu bozan nadir yatırım araçlarından biri. İşte detaylar...
Kripto alanından çıkışlar devam ediyor ancak Cardano istisna
Yatırım firması Coinshare’in bildirdiğine göre, son dönemde dijital varlık yatırım ürünlerinden çıkışlar 115 milyon ABD dolarını buldu. 6 haftadır üst üste negatif durumda bulunan yatırım pozisyonu, Ocak 2018’den beri devam eden en uzun süreç olarak da dikkat çekiyor.
Bununla birlikte, 2018 döneminde yönetim altındaki varlik (AUM) değeri açısından çıkışlar %5 oranında olurken, şimdi yaşanan durumda yalnızca %0,2 oranında kaldığını söylememiz gerekir.
CoinShares Yatırım Stratejisti James Butterfill, yaşanan çıkışların; olumsuz piyasa hissiyatının ve mevsimsel düşük küçük yatırımcı pozisyonlarının olduğu bir dönemde yaşandığına dikkat çekti.
Butterfill, konuyu şöyle açıklıyor;
Son fiyat artışlarına bakılırsa [dijital yatırım ürünlerine karşı] hissiyat düzeliyor gibi görünüyor.
Dijital yatırım araçlarından çıkışta, lider kripto Bitcoin başı çekiyor. Geçtiğimiz hafta Bitcoin yatırım ürünlerinden 22 milyon dolarlık çıkış görüldü. Ethereum da, 1.1 milyon dolarla negatif çizgide.
Cardano ADA yatırımcının gözdesi
Bitcoin ve Ethereum dijital yatırım ürünlerinden çıkışın yaşandığı dönemde, Cardano yatırım ürünlerine 1.3 milyon dolar giriş kaydedildi.
Alonzo serisi yükseltmelerini tamamlamanın eşiğinde olan Cardano, CoinGecko verilerine göre, bu hafta Mayıs ayından bu yana ilk kez 2 ABD dolarını kırdı. ADA coin ulaştığı market cap değeri ile de Binance Coin’i yerinden ederek üçüncü en büyük kripto para birimi haline geldi.
17 Ağu 2021 - 16:05 - Kripto Para Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.