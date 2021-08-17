Bildiklerinizi Unutun! Ne Bitcoin, Ne Ethereum! Zirve Gelecekte Onun!

Kripto alanından çıkışlar devam ediyor ancak Cardano istisna

Yatırım firması Coinshare’in bildirdiğine göre, son dönemde dijital varlık yatırım ürünlerinden çıkışlar 115 milyon ABD dolarını buldu. 6 haftadır üst üste negatif durumda bulunan yatırım pozisyonu, Ocak 2018’den beri devam eden en uzun süreç olarak da dikkat çekiyor.

Bununla birlikte, 2018 döneminde yönetim altındaki varlik (AUM) değeri açısından çıkışlar %5 oranında olurken, şimdi yaşanan durumda yalnızca %0,2 oranında kaldığını söylememiz gerekir.

CoinShares Yatırım Stratejisti James Butterfill, yaşanan çıkışların; olumsuz piyasa hissiyatının ve mevsimsel düşük küçük yatırımcı pozisyonlarının olduğu bir dönemde yaşandığına dikkat çekti.

Butterfill, konuyu şöyle açıklıyor;

Son fiyat artışlarına bakılırsa [dijital yatırım ürünlerine karşı] hissiyat düzeliyor gibi görünüyor.

Dijital yatırım araçlarından çıkışta, lider kripto Bitcoin başı çekiyor. Geçtiğimiz hafta Bitcoin yatırım ürünlerinden 22 milyon dolarlık çıkış görüldü. Ethereum da, 1.1 milyon dolarla negatif çizgide.

Cardano ADA yatırımcının gözdesi

Bitcoin ve Ethereum dijital yatırım ürünlerinden çıkışın yaşandığı dönemde, Cardano yatırım ürünlerine 1.3 milyon dolar giriş kaydedildi.

Alonzo serisi yükseltmelerini tamamlamanın eşiğinde olan Cardano, CoinGecko verilerine göre, bu hafta Mayıs ayından bu yana ilk kez 2 ABD dolarını kırdı. ADA coin ulaştığı market cap değeri ile de Binance Coin’i yerinden ederek üçüncü en büyük kripto para birimi haline geldi.