- 23 Ara 2021 - 17:22

Bulgaristan Vizesi Nasıl Alınır 2022? Ankara Bulgaristan Konsolosluğu Nerede, Nasıl Gidilir? Bulgaristan Vize Başvuruları Açık Mı, Ne Zaman Açılacak?

Türkiye’nin sınır komşularından biri olan Bulgaristan, Türklerin her dönem öncelikli tatil rotaları arasında bulunuyor. Hem coğrafi yakınlığı ile hem de kültür benzerliği ile Türkler tarafından sıkça tercih edilen Bulgaristan ve vizesi ile ilgili tüm detaylar haberimizde...

Türkiye’nin sınır komşularından biri olan Bulgaristan, Türklerin her dönem öncelikli tatil rotaları arasında bulunuyor. Hem coğrafi yakınlığı ile hem de kültür benzerliği ile Türkler tarafından sıkça tercih edilen Bulgaristan rotası, yazın gelmesi ile birlikte seyahat planlarına yeniden dahil ediliyor. Peki, Bulgaristan vizesi nasıl alınır 2021? Ankara Bulgaristan konsolosluğu nerede, nasıl gidilir? Bulgaristan vize başvuruları açık mı, ne zaman açılacak? İşte, detaylar…

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23 Ara 2021 - 17:22 - Yaşam

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