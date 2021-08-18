Hande Erçel Öyle Bir Projede Yer Alacak ki; ‘’Hande Erçel’i Eli Silahlı Göreceğiz…’’
Sen Çal Kapımı dizisinin başrol oyuncusu Hande Erçel öyle özel açıklamalarda bulundu ki duyanlar kulaklarına inanamadı. Yaz dizilerinin olmazsa olmaz yüzlerinden biri haline gelen Hande Erçel’in dahil olmak istediği o proje ağızları açık bıraktı. İşte haberin detayları…
Sen Çal Kapımı dizisinde bir seneden fazladır emek veren ve oldukça başarılı bir ilerleme kaydeden Hande Erçel şimdilerde sıcak yaz günlerinin tadını çıkarıyor. Önümüzdeki dönemlerde aklında olan planlarla ilgili özel açıklamalarda bulunan Hande Erçel öyle şeyler söyledi ki kimse onu o şekilde hayat edemedi. İşte Hande Erçel’in o çok özel açıklamaları…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>>>>>
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.