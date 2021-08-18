- 18 Ağu 2021 - 17:07 G: 18 Ağu 2021 - 17:21

Hande Erçel Öyle Bir Projede Yer Alacak ki; ‘’Hande Erçel’i Eli Silahlı Göreceğiz…’’

Sen Çal Kapımı dizisinin başrol oyuncusu Hande Erçel öyle özel açıklamalarda bulundu ki duyanlar kulaklarına inanamadı. Yaz dizilerinin olmazsa olmaz yüzlerinden biri haline gelen Hande Erçel’in dahil olmak istediği o proje ağızları açık bıraktı. İşte haberin detayları…

Aşk, İş, Mutluluk…

Sen Çal Kapımı dizisinde bir seneden fazladır emek veren ve oldukça başarılı bir ilerleme kaydeden Hande Erçel şimdilerde sıcak yaz günlerinin tadını çıkarıyor. Önümüzdeki dönemlerde aklında olan planlarla ilgili özel açıklamalarda bulunan Hande Erçel öyle şeyler söyledi ki kimse onu o şekilde hayat edemedi. İşte Hande Erçel’in o çok özel açıklamaları…

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18 Ağu 2021 - 17:07 Ankara- Yaşam

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