Hande Erçel Öyle Bir Projede Yer Alacak ki; ‘’Hande Erçel’i Eli Silahlı Göreceğiz…’’

Sen Çal Kapımı dizisinde bir seneden fazladır emek veren ve oldukça başarılı bir ilerleme kaydeden Hande Erçel şimdilerde sıcak yaz günlerinin tadını çıkarıyor. Önümüzdeki dönemlerde aklında olan planlarla ilgili özel açıklamalarda bulunan Hande Erçel öyle şeyler söyledi ki kimse onu o şekilde hayat edemedi. İşte Hande Erçel’in o çok özel açıklamaları…

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