"Bitcoin Kralın Kim Olduğunu Herkese Bildirecek!" İşte Son Gelişmeler!

Bitcoin (BTC) fiyatı bugün düşerek 44 bin doları test etti. Trader'lar hala tüm zamanların en yüksek seviyelerine doğru hareketin başlamasını bekliyor.

42 BİN DOLAR KRİTİK

BTC/USD paritesinin Bitstamp borsasında 44.215 dolarlık yerel dip seviyesine indiği görüldü.

Dün görülen konsolidasyonun ardından yaşanan düşüşte, 48 bin dolardan reddedilen Bitcoin, 3.800 dolarlık gerileme yaşadı.

Bu durum bekleniyordu. Zira yukarı yönde satıcı baskısı artmaya devam ediyor. Boğalar şimdiye kadar pozisyonlarını toparlayacak momentum yakalayamadı.

Ancak popüler trader Pentoshi bu durumun geçici olduğunu söyledi. Bitcoin için, "herkese kralın kim olduğunu hatırlatacak" dedi.

"Satın alma zamanı geldiğinde. Eğer 40 ila 42 bin dolar yeni yüksek dibimiz olursa, bu yıl ilk kez BTC'ye yüklü gireceğim" şeklinde bir tweet attı ve ekledi:

Ve Bitcoin yeniden tüm zamanların en yüksek seviyelerini görecek gibi gözüküyor. Herkese kralın kim olduğunu hatırlatacak. BTC çok daha fazla yükselişe işaret ediyor.

Dikkatler, 7 Ağustos'tan bu yana test edilmeyen bir seviye olan, 42 bin dolara çevrildi. Bu bölgenin testi yeni yüksek diplerin oluşmasını sağlayabilir.

Cointelegraph'ın bildirdiğine göre, BTC/USD paritesi, 48 bin dolar direncini kırarsa, bir sonraki hedef 55 bin dolar ve üstü olabilir.

Bu arada deneyimli trader Peter Brandt, Bitcoin fiyatında yükselen takoz modeline işaret ederek bir diğer trader ve analist olan Rekt Capital ile benzer görüş bildirdi.

BTC/USD paritesi bu yazı yazılırken 45.300 dolarda işlem görüyordu ve daha önceki düşük seviyelerden 1 bin dolar yükselmişti.

ETHEREUM 3 BİN DOLARI YENİDEN TEST ETTİ

Günlük zaman dilimlerinde Bitcoin'den düşük performans sergileyen altcoinler yara sarıyordu.

Piyasa değerine göre ilk 50 kripto para biriminde günlük yüzde 7 oranında kayıplar gözlendi. Ether (ETH) 3 bin dolarlık desteği kırmak için girişimde bulundu.

Yükseklerde uçan Solana (SOL) kazançlarının çoğunu korurken, bu yazı hazırlandığı esnada 68 dolarda geziniyor ve geçen haftaya göre yüzde 60 yukarıdaydı. Rekt Capital, "Altcoin piyasasındaki genel düşüş şu anda devam ediyor gibi görünüyor" diye özetledi. Genel altcoin piyasa değeri için haftalık kapanışın yine de "harika" olduğunu ekledi.