Altcoinlere Neler Oluyor? Yaprak Dökümü Başladı Mı? İşte Son Durum!

Bugün itibarıyla CoinGecko verileri, kripto para ekosisteminde toplam coin adedini 8960 şeklinde gösteriyor. Verilerde ayrıca, aktif olarak işlem gören kripto para borsası adedi ise 489 olarak açıklanıyor.

Kripto para ekosisteminin en büyük ismi konumunda bulunan Bitcoin, toplam piyasa değeri açısından da önde yer alıyor. Aşağıdaki tabloda, toplam piyasa değeri bakımından kripto para ekosistemine hakimiyet oranlarını görülüyor.

Kripto para piyasasının toplam değeri $1.996.532.810.842 dolar olarak hesaplanıyor. 24 saatlik işlem hacmi $152.400.129.053 dolar şeklinde kaydedildi.

Bugün sabah itibarıyla Ethereum ağındaki Gas ücretleri 27 gwei olarak açıklandı.

Piyasa değerine göre ilk 20 sırada yer alan kripto para birimleri arasında en yüksek günlük düşüşü Uniswap (UNI) gördü. CoinMarketCap verilerine göre Uniswap, son 24 saatte yüzde 8,23 oranında gerileyerek 26,95 dolar seviyesine indi.

Dogecoin (DOGE) yüzde 7,70 günlük düşüş yaşayarak 0,3031 doları gördü. Son 24 saat içinde değer kaybeden bir başka isim olan Polkadot (DOT), yüzde 6,98 oranındaki gerileme sonunda 24,34 dolardan alıcı buldu.

Yüzde 6,16 düşen Ethereum Classic (ETC) 64,85 dolar fiyata inerken Chainlink (LINK), 24 saatte yüzde 5,82 oranındaki gerilemenin ardından 26,72 dolardan el değiştirdi.

18 Ağustos 2021 Çarşamba sabahı itibarıyla son 24 saatte en çok değerlenen altcoin yüzde 22,21 ile Avalanche (AVAX) oldu ve altcoin'in toplam piyasa değeri 4.131.372.546 dolara ulaştı.

24 saatte en çok değerlenen ikinci altcoin ise yüzde 21,85 ile Arweave (AR) olarak kayda geçti. Yüzde 13,53 oranında yükselen Quant (QNT) diğer iki ismi takip etti.

Paylaşılan verilere göre, yüzde 10,66 oranında yükseliş yakalayan XinFin Network (XDC) ve hemen ardından yüzde 10,08 artan NEAR Protocol (NEAR) coin'leri listede yer alan diğer isimler oldu.

Paylaşılan verilere göre, 24 saat içinde fiyatı gerileyen altcoin'lere bakıldığında, toplam piyasa değeri 1.105.766.478 dolar olarak hesaplanan ve yüzde 21,80 oranında gerileyen Audius (AUDIO) isimli coin görülüyor.

Yüzde 8,23 oranında düşen Uniswap (UNI) ikinci, yüzde 8,86 değer kaybeden Voyager Token (VGX) ise üçüncü sırada yer alıyor.

Verilerde ayrıca, yüzde 8,68 düşen THETA (THETA) coin'i ve yüzde 8,45 oranında gerileyen Aave (AAVE) listenin sırasıyla dördüncü ve beşinci sırasında yer buldu.