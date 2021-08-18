Ethereum & Microsoft Savaşı Mı Başlıyor? Microsoft Karşısında Şansı Ne?

ETH, Microsoft İle Kapışabilir!

Önde gelen kripto para analistlerinden Guy ise Ethereum’un aslında ilerleyen tarihlerde Microsoft kadar büyük olabileceğini düşünüyor. Coin Bureau analisti Guy, Ethereum’un yakın zamanda hayata geçirilen EIP-1559 güncellemesinin ETH arzına baskı uyguladığını ve bunun azalmaya yüz tuttuğunu vurguladı.

5 Ağustos tarihinden bu yana 170 milyon doların üzerinde değere sahip ETH yakıldı ve yakılmaya da devam edilmekte. Guy, tam olarak bunun aslında Ethereum’u harekete geçirecek etki olduğunu düşünüyor.

Ünlü isim bunun yanı sıra Ethereum 2.0 güncellemesinin ve Wall Street’in DeFi ilgisinin ETH için olumlu olduğunun altını çizdi. Bütün bu olumlu faktörleri bir araya getirince ETH’nin geleceğinin ne kadar parlak olduğunun fark edilebileceğini ifade eden analist, geleceğe yatırım yapma çağrısında bulundu.

Ethereum daha önceki tarihlerde en çok sınırsız arzı ve Proof-of-Work modeli nedeniyle eleştirilmekteydi. Ethereum’un artık Proof-of-Stake modeline geçiş adımlarını atması ve sınırsız arz sorununu da çözmesi, kesinlikle gelecek vaat etmekte.

Guy, 1,24 milyon takipçisine yönelik yaptığı açıklamada ise Ethereum’un bütün bunlardan dolayı yakında Microsoft kadar büyük olabileceğini düşündüğünü vurguladı.