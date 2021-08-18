Ethereum & Microsoft Savaşı Mı Başlıyor? Microsoft Karşısında Şansı Ne?
Toplam piyasa değerine göre en büyük ikinci kripto para birimi Ethereum (ETH) kesinlikle şu an kripto para sektörünü domine ediyor. Ethereum’un bu büyüklüğüne ve etkisine rağmen ise söz konusu ağın hala Microsoft gibi dev şirketlerin etkisinin gerisinde kaldığı söylenebilir. İşte detaylar...
ETH, Microsoft İle Kapışabilir!
Önde gelen kripto para analistlerinden Guy ise Ethereum’un aslında ilerleyen tarihlerde Microsoft kadar büyük olabileceğini düşünüyor. Coin Bureau analisti Guy, Ethereum’un yakın zamanda hayata geçirilen EIP-1559 güncellemesinin ETH arzına baskı uyguladığını ve bunun azalmaya yüz tuttuğunu vurguladı.
5 Ağustos tarihinden bu yana 170 milyon doların üzerinde değere sahip ETH yakıldı ve yakılmaya da devam edilmekte. Guy, tam olarak bunun aslında Ethereum’u harekete geçirecek etki olduğunu düşünüyor.
Ünlü isim bunun yanı sıra Ethereum 2.0 güncellemesinin ve Wall Street’in DeFi ilgisinin ETH için olumlu olduğunun altını çizdi. Bütün bu olumlu faktörleri bir araya getirince ETH’nin geleceğinin ne kadar parlak olduğunun fark edilebileceğini ifade eden analist, geleceğe yatırım yapma çağrısında bulundu.
Ethereum daha önceki tarihlerde en çok sınırsız arzı ve Proof-of-Work modeli nedeniyle eleştirilmekteydi. Ethereum’un artık Proof-of-Stake modeline geçiş adımlarını atması ve sınırsız arz sorununu da çözmesi, kesinlikle gelecek vaat etmekte.
Guy, 1,24 milyon takipçisine yönelik yaptığı açıklamada ise Ethereum’un bütün bunlardan dolayı yakında Microsoft kadar büyük olabileceğini düşündüğünü vurguladı.
18 Ağu 2021 - 18:41 - Kripto Para Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.