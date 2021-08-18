Çin Farkında Olmadan Rakip Devletleri Kalkındırdı! Bitcoin Yasağı O Ülkeye Yaradı!

Çin, kripto para madenciliğinde eski küresel lider olduğu için, kripto madenciliği şirketleri ya tamamen kapanmaya ya da başka ülkelere taşınmaya zorlandı. Bazı raporlar, kripto madenciliğindeki düşüşü yüzde 75,5’ten yüzde 46’ya düşürürken, düşüşün sonuçları, diğer ülkeler için artık Çin’de çalışmasına izin verilmeyen kripto madenciliği platformlarını yeniden yerleştirmek için önemli bir fırsata işaret ediyor.

Huobi Mall ve BTC.TOP gibi bir dizi büyük kripto madenciliği şirketi, madencilik donanımlarını denizaşırı ülkelere taşıyacaklarını açıklarken, ABD, Çin’in kripto madenciliği yer değiştirme çabalarının birincil yararlanıcısı oldu. BTC.TOP, o sırada platformlarını ABD’ye taşıyacaklarını belirtti:

“Uzun vadede, Çinli düzenleyiciler ülke içinde madenciliği baskı altına aldığından, neredeyse tüm Çin kripto madenciliği platformları denizaşırı ülkelerde satılacak… Sonunda, Çin kripto bilgi işlem gücünü kaybedecek”

ABD, Çinli kripto madenciliği şirketleri için en iyi seçim olsa da, Kazakistan şu anda küresel kripto para birimi üretiminde üçüncü sırada ve Çin’in kripto madenciliği üretimi azalmaya devam ettiği için yakında ikinci olacak.

Bu yılın Haziran ayında Kazakistan, Kazakistan ekonomisini çeşitlendirmenin ve kripto para birimi sektörünü inşa etmenin bir yolu olarak kripto para madenciliğini resmi olarak yasallaştırdı. Hükümet ayrıca kripto madenciliğine izin veren herhangi bir ülkenin en düşük vergi oranlarından birini tanıttı.

Bir dizi Çinli kripto madenciliği şirketi, işlerini devretmek için bir yer olarak Kazakistan’ı seçti ve gelecekte kripto para birimi için en iyi merkezlerden biri olmaya devam edeceğine inandıkları bir ülkeye yatırım yaptı. BIT Mining Ltd, komşu Kazakistan ile geleceğine yatırım yapan ve şimdiye kadar 320 makineyi transfer eden ve 2.600 parça ekipman daha transfer etmeyi planlayan bir kripto madenciliği şirketidir.

Kazakistan’da kripto madenciliğinin geleceğine inanan bir diğer kripto madenciliği şirketi, ülkede denizaşırı bir satış sonrası servis merkezi açan ve ASIC Bitcoin madencilik ekipmanlarının en büyük üreticilerinden biri olan ve düşük seviyeden yararlanmayı planlayan Canaan’dır.

Çin, kendi ülkelerinde bitcoin yasağını uygulamak için katı önlemler alıyor olabilir, ancak ülkelerindeki yasağın kapsamı, endüstri oyuncularının “gemi atlamasına” ve işlerini kripto dostu ülkelere taşımasına yol açıyor. Kripto madenciliği şirketleri komşu Kazakistan’da bir sığınak bulmuş gibi görünüyor ve bu hareketin yatırımcı desteği Kazakistan için olumlu bir geleceğe işaret ediyor.



