Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'ndan FLAŞ Kalça Şov! Fotoğraflar Yetmedi, Artık Video... Herkesin İçinde Öyle Bir Dans Etti ki; Resmen Hayran Bıraktı!
Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu öyle bir oynadı ki yeri yerinden salladı. Herkesin içinde çekinmeden oynayan Aleyna Kalaycıoğlu görenleri şoke eden bir dans performansı sergiledi. Hem poz verdi hem dans etti. Kimse onu durduramadı. İşte o anlar…
Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Aleyna Kalaycıoğlu yer göğü inletti. Daha önce sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarıyla gündeme gelen Aleyna Kalaycıoğlu bu defa orta yerde dans etmeye başlayınca olay oldu. Öyle bir salladı ki yeri yerinden oynattı. O görüntüler sosyal medyada resmen olay oldu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.