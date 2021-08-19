Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'ndan FLAŞ Kalça Şov! Fotoğraflar Yetmedi, Artık Video... Herkesin İçinde Öyle Bir Dans Etti ki; Resmen Hayran Bıraktı!

Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Aleyna Kalaycıoğlu yer göğü inletti. Daha önce sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarıyla gündeme gelen Aleyna Kalaycıoğlu bu defa orta yerde dans etmeye başlayınca olay oldu. Öyle bir salladı ki yeri yerinden oynattı. O görüntüler sosyal medyada resmen olay oldu.

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