Almanya'da Arabalar Ne Kadar? Almanya'da Araba Bulma Siteleri! Almanya'da Araç Fiyatları! Almanya’da araç piyasasının ülkemizden çok farklı olması araç alma düşüncesinde olan vatandaşların Almanya’da arabalar ne kadar diye araştırmalarını beraberinde getirdi.

Otomotiv sektöründe en önde gelen ülkelerden bir tanesi olurken çok fazla vergi ödenmiyor oluşu araç piyasasının bir hayli uygun fiyatlar ile öne çıkmasını sağlıyor. İkinci el araçlardan sıfır araçlara kadar birçok alanda gözlenen fiyat farklarının neler olduğunu sizler için araştırdık.

Almanya'da Arabalar Ne Kadar?



Almanya’da sıfır araba fiyatları ne kadar diye bakılacak olduğu zaman 2020 modeller bir hayli uygun fiyatları ile gün yüzüne çıkıyor. 2020 model araç fiyatları;



1. Honda Civic 20 bin 500 Euro



2. Audi A4 33 bin 250 Euro



3. Mercedes C Serisi 34 bin 800 Euro



4. BMW 3 Serisi 35 bin 600 Euro



5. Toyoto Corolla 28 bin 500 Euro gibi fiyatlar ile öne çıkıyor.



Ülkemizde bir hayli rağbet gören araçlar arasında Almanya’da ikinci el arabalar ne kadar incelenecek olurken ortalama 50 – 60 bin km arası 2015 modeller standart seçimler olarak gözleniyor. 2015 model Almanya’da ikinci el araç fiyatları ne kadar diye bakılacak olduğu zaman;



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