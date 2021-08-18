Ankara'da En Çok Nereli? Ankara'da En Çok Hangi Şehirden İnsan Var? Ankara'da En Çok Hangi İlden İnsan Var?

Ankara’da o kadar çok Çorumlu, Yozgatlı, Kırıkkaleli, Kırşehirli, Konyalı var en çok nereli var sorularının gündemde yer almasına neden oldu. 5 milyondan fazla nüfusu olan ve Türkiye’nin en kalabalık ikinci ili olarak bilinen Ankara’da en çok hangi ilden insan var? Ankara’da en çok nereli var 2021 konusunda sizler için detaylı bir araştırma yaptık.

Özellik ile birçok ülkeden gelen göçmenlerin ardından Ankara’da Ankaralılardan daha çok farklı milletlerden ve illerden insanların olması en merak edilen konulardan bir tanesi olmasıyla öne çıktı. Adeta Ankara’da Ankaralı bulmanın çok zor olduğu bu günlerde Ankara’da en çok nereli var sorusunun yanıtı Türkiye İstatistik Kurumu verileri incelenerek söylenebilir.

Ankara'da En Çok Nereli?

Ankara’da en çok nereli var 2021 konusunda sizler için detaylı bir araştırma yaptık. Özellik ile birçok ülkeden gelen göçmenlerin ardından Ankara’da Ankaralılardan daha çok farklı milletlerden ve illerden insanların olması en merak edilen konulardan bir tanesi olmasıyla öne çıktı. Adeta Ankara’da Ankaralı bulmanın çok zor olduğu bu günlerde Ankara’da en çok nereli var sorusunun yanıtı Türkiye İstatistik Kurumu verileri incelenerek söylenebilir.

TÜİK; 1926 yılından beri resmi olarak başladığı çalışmalar ile Ankara’da en çok nereli var sorusunun yanıtlarını bizlere sunuyor. Ülkemiz hakkında her türlü merak edilen sosyal, ekonomik, demografik, çevre ve bilim ile teknoloji istatistikleri bulunabilecek olduğu kurumla Ankara’da en çok hangi şehirden insan var sorusunun da yanıtları bulunabiliyor.