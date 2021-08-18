Demedi Demeyin! Ethereum, Bitcoin'i Beklemeyecek! Pick Yakında!

Ethereum ağının yerel tokeni Ether'in (ETH), Bitcoin'den (BTC) önce tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkabileceği iddiası geldi.

Zincir üstü analitik hizmeti CryptoQuant'ın CEO'su Ki Young Ju, 18 Ağustos'ta gönderdiği tweet'te, ETH'ye BTC karşısında avantaj sağlayabilecek "likidite krizi" bulunduğunu söyledi.

Ethereum likidite açığı artıyor

Bitcoin'in 29.000 dolarlık dip seviyeden yüzde 50 civarında artması, altcoin'lerin uykudan uyanmasını sağladı. Ethereum da buna istisna oluşturmadı.

En büyük altcoin, destek olarak yeniden test edilme sürecinde olan 3.000 doları yakaladı.

Bitcoin'in 50.000 doları geri alma ihtimali piyasada en çok konuşulan konu olmasına rağmen, London çatallanma işleminin ardından Ethereum fiyatındaki iyimserlik giderek artıyor.

Kısmen hard fork aracılığıyla yapılan arz değişikliklerinin akabinde oluşan likidite açığı sayesinde, BTC/USD paritesinden önce ETH/USD çiftinin tarihi zirveyi elde etmesinin daha yüksek ihtimal olduğu ileri sürüldü.

"ETH, uzun vadede tüm zamanların en yüksek seviyesine BTC'den daha önce ulaşabilir" diye özetledi.

"Mevcut ETH fiyatı, BTC'ye kıyasla tüm zamanların en yüksek seviyesine daha yakın. Daha yüksek talep ve daha düşük arz var. ETH satış tarafında likidite krizi yoğunlaşırken, borsalardaki BTC rezervindeki düşüş eğilimi duruldu."

Rakamlara bakılacak olursa Bitcoin rezervleri, mayıs ayından itibaren azaldı, ancak temmuz sonlarında geri döndü. 26 Temmuz'da 2,54 milyonluk zirve elde edildikten sonra, BTC rezervleri bu hafta 2,44 milyona geriledi.

Buna karşılık ETH, mayıs ayının sonunda borsalarda tutulan 21,43 milyonluk yerel zirveden bu yana çoğunlukla doğrusal bir düşüş eğilimi gördü. Bu hafta itibarıyla borsalardaki miktar 19,25 milyon civarında.