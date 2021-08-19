19 Ağustos Altcoin Analizi! EOS, BAT, VeChain Detayları...

EOS

EOS, son birkaç günde görülen kazanımları tersine çevirdiği için %4.0 düştü. Altcoin, yazım zamanında 4,92 dolar olarak fiyatlandırıldı. Dün 4.77$ destek çizgisine düşerken 5.36$’lık ani direnç seviyesinden düştü. Altcoin için dört saatlik grafik, EOS’un yükseliş momentumunu sürdüremediğini gösterdi.

Göreceli Güç Endeksi 70’ten 40’a sabit bir düşüşe tanık olurken alım gücü düştü. MACD Sinyal çizgisinin oldukça altındaydı ve Müthiş Osilatör yarım çizginin altında kırmızı sinyal çubukları gösteriyordu. EOS için diğer destek hatları 4,77 dolar ve 4,24 dolarda kaldı.

Yukarı yönde yeni bir yükselişin beklenebileceği kısa vadeli direnç fiyatı ise 5,36 dolarda bulunuyor.

Basic Attention Token (BAT)

BAT, 0,709 dolar değeriyle son 24 saatte %2,3 düşüş kaydetti. Altcoin için en yakın destek fiyatı 0,651 dolarda bulunuyor.

Müthiş Osilatör, yarı çizginin altında kırmızı sinyal çubuklarını oluşturarak, satıcıların baskın hale geldiğini ima ediyor. Buna bağlı olarak, MACD, düşüşe rağmen kırmızı histogramları gözlemledi ve düşüş eğilimi gösterdi. Chaikin Para Akışı, sermaye girişlerinde keskin bir düşüş gözlemlediği için düşüş bölgesinde orta çizginin altında görüldü.

Fiyatın tersine çevrilmesi durumunda, BAT için direnç çizgisi 0,770 dolarda ve 0,820 dolar ise ikinci direnç fiyatı olarak çalışabilir.

VeChain (VET)

VeChain 24 saat içinde %3,4 düştü ve 0,118 $ dolardan el değiştiriyor. Teknik veriler düşüş momentumuna işaret ettiğinden, token 0,113 $ destek seviyesine yakın işlem gördü. Düşüş trendi doğrulanırsa, kısa vadeli destek seviyesi 0,113 dolar ve ardından 0,103 dolar.

Müthiş Osilatör, yarım çizginin altında kırmızı sinyal çubukları oluşturdu. MACD, aşağı yönlü bir geçişin ardından kırmızı histogramları resmettiği için yukarıda belirtilen ifadeyi doğruladı.

Bollinger Bantları genişledi, ancak bir miktar yakınsama kaydedildi. Bu, piyasa oynaklığının yaklaşan işlem seanslarında biraz düşebileceği anlamına geliyor.

Boğalar, daha hacimli kripto pazarından gelen destekle geri dönerse , VET 0,139 $ direnç çizgisini yeniden test edebilir.