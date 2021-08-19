Elon Musk Cephesi Sessiz! Dogecoin ve Shiba Inu'da Son Durum! İşte Fiyat Analizi!

Dogecoin

Dikdörtgen formasyon oluşumu yükseliş ile birlikte kırılım gerçekleştirdi. Harmonik CRAB Pattern oluşumu içinde olan grafiğimizde 0.37139 seviyesinden oluşumun tamamlanması ile birlikte satış baskısı gelebilir. 0.28950 destek seviyesinden alım fırsatı takip edilerek CRAB pattern oluşumunun tamamlandığı seviye, hedef olarak takip edilebilir. Destek seviyesinin aşağı yönlü sert kırılımı gerçekleşir ise 0.23414 seviyesi takip edilmeli.

Dogecoin grafiği: DOGE/USDT, 4 saat

Shiba Inu

Alçalan takoz formasyonun kırılımı ile birlikte 1. hedefini alan grafiğimizde belirttiğimiz direnç bölgesinden satış baskısı geldi. 686 sats seviyesine kadar düşüş devam eder ise bu seviyeden alım fırsatı takip edilebilir. 551 ana destek seviyesi ise önemli bir seviye. Bu nokta aşağı yönlü kırılırsa düşüş trendi devam eder. 933 sats yukarı yönlü kırılırsa orta ve uzun vadedeki ana direnç bölgesi kırılır ve yükseliş trendi başlar.

Shiba Inu grafiği, 4 saat