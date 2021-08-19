Bitcoin Kırmızı Bölgeye İndi Analizler Arka Arkaya Geldi! Daha Fazla Düşüş Olacak Mı?

Bitcoin teknik analizi: BTC fiyatı ne olur?

Bitcoin fiyatı 46,000 doların üzerine çıkma mücadelesi verse de başarılı olamadı. Sonuçta kripto para kısa vadede 44.200 dolar destek bölgesinin de altına gerileyebilir.

Bitcoin fiyatı risk altında

Bitcoin fiyatı 44,258 dolar dip seviyesine ulaştıktan sonra yukarı yönlü düzeltme yapmaya çalıştı. Ancak öyle görünüyor ki 45,000 dolar direncinin üzerine çıkmada zorluk çekiyor. Çünkü 47,200 dolar zirveden 44,258 dolar dip seviyesine düşüşün %50 Fib izleme seviyesinin üzerine çıksa da 45,500 doları geçemedi. 46,000 dolar da hala zorlu bir engel olarak kalmaya devam ediyor.

Bu hareketlerden sonra BTC/USD paritesi 45,500 dolar yakınındaki dirençle başlıca bir ayı trend çizgisi oluştu. Öyle görünüyor ki kripto para bu trend çizgisinin üzerine çıkamadı. Sonuç olarak 44,000 dolar bölgesinin ortasında işlem görüyor.

Kısa vadeli Bitcoin fiyat tahmini

Bitcoin fiyatı şu an 45,000 dolar ve 100 saatlik basit hareketli ortalamanın altında işlem görüyor. Yukarıda ilk direnç 45,000 dolar seviyesi yakınında. İlk önemli direnç ise 45,500 dolarda ve trend çizgisinde. Eğer Bitcoin 45,200 dolar ve 45,500 dolar direnç seviyelerini geçebilirse, bu sefer 46,000 doların üzerine çıkmak için yeni bir girişimde bulunabilir.

BTC daha fazla düşer mi?

Eğer Bitcoin 45,200 dolar ve 45,500 dolar direnç seviyelerinin üzerine çıkamazsa, düşüşün boyutları daha da uzayabilir. Bunun için ilk destek seviyesi 44,250 dolar yakınında.

Ancak ilk başlıca destek ise 44,000 dolar bölgesinde. Bir sonraki destek ise 43,800 dolar seviyesinde. Eğer 43,800 doların altına açık bir kırılma olursa, fiyat 40,000 dolar destek bölgesine daha büyük bir dalış yapabilir. Bu sırada önündeki en önemli destek ise 42,000 dolarda.

BTC-USD teknik indikatörler

Saatlik MACD – MACD ayı bölgesinde hız kazanıyor.

Saatlik RSI – BTC/USD için RSI şu an 40 seviyesinin altında.

Başlıca destek seviyeleri: 44,200 dolar ve 43,800 dolar.

Başlıca direnç seviyeleri: 45,200 dolar, 45,500 dolar ve 46,000 dolar.