Ripple Yükselişini Sürdürecek Mi? XRP'de Beklenen Fiyat Ne? XRP'de Neler Oluyor?

Ripple (XRP) artışa devam edecek mi?

Ripple uzun bir süre 1 doların altında bir seyir izledikten sonra geçtiğimiz hafta yatırımcılarını heyecanlandıran bir sıçrama gösterdi. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile devam eden dava süreci Ripple’ın potansiyelini önemli ölçüde frenledi. Ancak Ripple bu gelişmelere rağmen zincirlerini kırmayı başarıyor.

Kirpto piyasasının en değerli 6. Kripto parası olan Ripple geçtiğimiz hafta 1,35 dolara yükseldi. Ancak daha sonra ayılar kontrolü ele aldı ve bir miktar geri çekilme yaşandı. Düşüş trendinin ardından, fiyatın 1 doların altına düşmesi korkusu ralli domine edildi ve destek 1,07 dolarda tutuldu.

Fiyat, hat üzerinde bulunan ‘W-şekilli’ desenin yakasını parçalayarak azalan trendi kırma fırsatını kaçırdı. Ancak ilginç bir şekilde fiyat, belirleyici seviyelerde 1,11 dolarda bir sıçrama ile destek bölgesini tekrar ziyaret etmeyi engelledi. Fiyat bu seviyelerde defalarca dibe vurduğundan, bu seviyelerin kırılması oldukça önemli hale geliyor.

Mevcut fiyat hareketi, bir sonraki ayağı yukarı çekmeden önce birikimin bir süre daha devam edebileceğini gösteriyor. XRP 1,2 dolar ve 1,35 dolar dirençlerini kırmayı başarabilirse boğa koşusu devam edebilir.

Bu noktadan sonraki ilk hedef 1,5 dolar ardından ise 1,8 dolar olur. Toplu olarak XRP fiyatı, 1.2 dolardaki pozisyonları geri kazanmadan önce birkaç gün daha birikebilir. Ancak, ayılar şu anda güçlü görünüyor ve fiyatı tekrar düşürmeye çalışıyor.