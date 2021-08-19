- 19 Ağu 2021 - 21:44 G: 19 Ağu 2021 - 21:47

Avrupa, Türkiye'nin aşı kartını tanıdı!

Avrupa Birliği'nin (AB) yürütme organı olan Avrupa Komisyonu; Türkiye, Ukrayna ve Kuzey Makedonya tarafından verilen COVID-19 aşı sertifikalarını tanıma kararı aldı.

Avrupa Birliği'nin (AB) yürütme organı olan Avrupa Komisyonu; Türkiye, Ukrayna ve Kuzey Makedonya tarafından verilen COVID-19 aşı sertifikalarını tanıma kararı aldı.

COVID-19 aşı sertifikası ve geçerli vizeye sahip olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, 20 Ağustos Cuma gününden itibaren, 27 Avrupa Birliği ülkesine sorunsuz şekilde seyahat edebilecek.

Geçerli sertifikaya sahip AB vatandaşları da, aynı şekilde yarından itibaren Türkiye, Ukrayna ve Kuzey Makedonya'ya gidebilecekler. Türkiye'de iki doz aşı olan kişiler "COVID-19 Aşı Kartını" e-Nabız üzerinden veya Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasından temin edebiliyor.

19 Ağu 2021 - 21:44 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Erdoğan'dan Kabine Sonrası Önemli Açıklamalar: Yüz Yüze Eğitim, PCR Şartı ve Afgan Mülteciler mask
Erdoğan'dan Kabine Sonrası Önemli Açıklamalar: Yüz Yüze Eğitim, PCR Şartı ve Afgan Mülteciler
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'ndan FLAŞ Kalça Şov! Fotoğraflar Yetmedi, Artık Video... Herkesin İçinde Öyle Bir Dans Etti ki; Resmen Hayran Bıraktı! mask
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'ndan FLAŞ Kalça Şov! Fotoğraflar Yetmedi, Artık Video... Herkesin İçinde Öyle Bir Dans Etti ki; Resmen Hayran Bıraktı!
Nusret Acun Ilıcalı'yı Yaptığıyla Resmen Şoka Soktu! Küçücük Eti Bu Hale Getirdi, İstediği Parayla Milyonları Delirtti! Bir Et Bu Kadar mı Pahalı Olur? mask
Nusret Acun Ilıcalı'yı Yaptığıyla Resmen Şoka Soktu! Küçücük Eti Bu Hale Getirdi, İstediği Parayla Milyonları Delirtti! Bir Et Bu Kadar mı Pahalı Olur?
Leyla İle Mecnun Dizisi Ne Zaman Başlayacak? Leyla İle Mecnun Dizisi Nerede Çekiliyor, Konusu Nedir? Leyla İle Mecnun Dizisi Hangi Kanalda, Hangi Gün Başlıyor mask
Leyla İle Mecnun Dizisi Ne Zaman Başlayacak? Leyla İle Mecnun Dizisi Nerede Çekiliyor, Konusu Nedir? Leyla İle Mecnun Dizisi Hangi Kanalda, Hangi Gün Başlıyor
Masterchef Danilo Şef Milyonları Ağlattı! Bunalıma Girdiği Düşünülüyor... Programda Öyle Şeyler Açıkladı ki! Görenler İnanamadı... mask
Masterchef Danilo Şef Milyonları Ağlattı! Bunalıma Girdiği Düşünülüyor... Programda Öyle Şeyler Açıkladı ki! Görenler İnanamadı...
İbrahim Tatlıses Milyonların Lincine Uğradı! İmparator Tahttan İniyor! 16 Gün Önce Paylaşmıştı… İyi Bir Şey Yapmak İstese de; Çok Yanlış Anlaşıldı! mask
İbrahim Tatlıses Milyonların Lincine Uğradı! İmparator Tahttan İniyor! 16 Gün Önce Paylaşmıştı… İyi Bir Şey Yapmak İstese de; Çok Yanlış Anlaşıldı!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status