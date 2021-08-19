Avrupa, Türkiye'nin aşı kartını tanıdı!
Avrupa Birliği'nin (AB) yürütme organı olan Avrupa Komisyonu; Türkiye, Ukrayna ve Kuzey Makedonya tarafından verilen COVID-19 aşı sertifikalarını tanıma kararı aldı.
Avrupa Birliği'nin (AB) yürütme organı olan Avrupa Komisyonu; Türkiye, Ukrayna ve Kuzey Makedonya tarafından verilen COVID-19 aşı sertifikalarını tanıma kararı aldı.
COVID-19 aşı sertifikası ve geçerli vizeye sahip olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, 20 Ağustos Cuma gününden itibaren, 27 Avrupa Birliği ülkesine sorunsuz şekilde seyahat edebilecek.
Geçerli sertifikaya sahip AB vatandaşları da, aynı şekilde yarından itibaren Türkiye, Ukrayna ve Kuzey Makedonya'ya gidebilecekler. Türkiye'de iki doz aşı olan kişiler "COVID-19 Aşı Kartını" e-Nabız üzerinden veya Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasından temin edebiliyor.
19 Ağu 2021 - 21:44 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.