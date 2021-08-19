Avrupa, Türkiye'nin aşı kartını tanıdı!

Avrupa Birliği'nin (AB) yürütme organı olan Avrupa Komisyonu; Türkiye, Ukrayna ve Kuzey Makedonya tarafından verilen COVID-19 aşı sertifikalarını tanıma kararı aldı.

COVID-19 aşı sertifikası ve geçerli vizeye sahip olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, 20 Ağustos Cuma gününden itibaren, 27 Avrupa Birliği ülkesine sorunsuz şekilde seyahat edebilecek.

Geçerli sertifikaya sahip AB vatandaşları da, aynı şekilde yarından itibaren Türkiye, Ukrayna ve Kuzey Makedonya'ya gidebilecekler. Türkiye'de iki doz aşı olan kişiler "COVID-19 Aşı Kartını" e-Nabız üzerinden veya Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasından temin edebiliyor.