Ralliye Hazır Olun! Bu 8 Altcoin Yükselişe Hazırlanıyor!

Altcoin Elrond (EGLD) Crypto Dog’un ilk seçimi oluyor

İlk analistimiz, üç altcoin için daha fazla yükseliş hareketi çağrısında bulunuyor. Yeni bir Twitter dizisinde, Crypto Dog olarak bilinen takma adlı trader, 572.000 takipçisine, son birkaç hafta içinde yaklaşık 100 dolardan 150 dolara yükselen Elrond (EGLD)’un büyük olasılıkla yükselişe devam edeceğini söylüyor. Analist ayrıca EGLD’nin günler veya haftalarca yükseliş trendinde kalabileceğini düşünüyor. Crypto Dog’un paylaştığı teknik grafik ve açıklamaları şu şekilde:

EGLD, konsolidasyondan çıktıktan sonra güçlü bir 3D için hazırlanıyor. Bu, günler/haftalar için trend olabilir.

Analistin ikinci sırasında PancakeSwap (CAKE) bulunuyor

Crypto Dog ayrıca, Binance Smart Chain’e dayalı merkezi olmayan değişim platformu PancakeSwap (CAKE)‘ı yakından takip ediyor. Analist, CAKE’nin Temmuz ayının sonundan bu yana yükseliş eğiliminde olduğunu ve muhtemelen yakın gelecekte tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşarak yükselişine devam edeceğini düşünüyor.

CAKE/USD, Temmuz ayının sonundan bu yana yalnızca yükseliş modunda. Tüm zamanların en yüksek seviyeleri mi geliyor?

Crypto Dog’un altcoin Polygon (MATIC)’dan beklentileri yüksek

Trader ayrıca, MATIC’in 2 dolar seviyesini yeniden ele geçireceğini tahmin ederek, Layer-2 ölçeklendirme ağı Polygon (MATIC)’da yükselişe geçiyor. Beklediği seviyelerde şu şekilde:

Bu, MATIC’te yükseliş konsolidasyonuna benziyor. 2 doların üzerine geri çıkacaklar.

Lider altcoin Ethereum son sırada yer alıyor

Son olarak The Crypto Dog, akıllı sözleşme platformu Ethereum’un 3.000-3.200 dolar arasında işlem gördüğü için muhtemelen bir konsolidasyon aşamasına girdiğini söylüyor:

ETH konsolide oluyor, param birikiyor.

Analist Sahana Vibhute bu 5 altcoin projesine yöneliyor:

Listenin ilk sırasında yer alan Elrond, 2021’in ilk yarısındaki boğa koşusu sırasında ATH’sini 245.56 dolar olarak belirlemişti. Birden fazla 100 doların altında sert bir düşüşe rağmen, şu anda 150 dolar civarından işlem görüyor. Analiste göre EGLD fiyatı belirleyici bir aşamada geziniyor ve 145 doların altına gerilemesi, 200 dolara hedefini oldukça zor bir aşamaya çekebilir.

Axie Infinity (AXS)

Son birkaç gün içinde Axis Infinity, analiste göre “ani” bir çıkış da dahil olmak üzere paralel bir kanalda trend oluşturdu. Bununla birlikte, fiyat çok kısa bir zaman diliminde alt banttan üst bantlara yükseldiği için hala yükseliş momentumu sergiliyor. Üstelik yakında kanalı kırmak ve ATH’yi parçalamak için büyük bir kalkışa hazır görünüyor. Bu nedenlerle analiste göre AXS fiyatı keşif modunda olduğundan ve trendini başlattığından, 100 dolara yaklaşabilir.

Orion Protocol (ORN)

Orion Protokolü 27 doların üzerine çıktıktan sonra sert bir düşüş yaşadı, ancak 2 doların altına geri gerilemedi. Şu anda alım satım faaliyeti istikrarlı bir şekilde artıyor ve dolayısıyla ORN dalgaları da sonradan yükselişe geçti. Protokol, %30’u dolaşımda olan 100 milyonluk sınırlı bir arza sahiptir. 300 milyon doların altında bir piyasa değeri ile ORN, analist Vibhute’ye göre düşük sermayeli ralli sırasında yükselebilir.

Quant (QNT)

Mayıs ortasındaki çöküş sırasında, kripto para birimlerinin çoğu yaklaşık %50 düştü, ancak Quant çöküşe dayandı ve yukarı doğru ilerlemeye devam etti. Birkaç geri çekilmeye rağmen, Quant yükseliş trendini sürdürdü ve sadece %9 uzakta olan ATH’sine ulaşmaya hazır görünüyor. QNT, %83’ü dolaşımda olan 14.6 milyonluk çok sınırlı bir arza sahiptir. Ve dolayısıyla varlık kıt olduğundan, analiste göre mevcut arz önümüzdeki günlerde daha değerli hale gelebilir.

Terra (LUNA)

Terra şu anda fiyat kayda değer bir yükseliş trendini sürdürmeye devam ettiği için her yeni günde yeni bir ATH kırıyor. Solana dalgalanmasının ardından Serum ve Terra, kendi ATH’lerine ulaşmak için yükseldi. Her yeni gün bir milyar ile şişen piyasa değeri ile platformda işlem hacmi sürekli artıyor.