İşinize Yarayacak Bir Analiz! Monero ve Bitcoin Cash! BCH ve XMR'de Neler Oluyor?

Bitcoin Cash (BCH) fiyat analizi

Bitcoin Cash, son 24 saat içinde %4,4 kazanç bildirdi ve 623,37 dolar desteğinden çıktıktan sonra 656,83 dolarda destek buldu. Göstergeler, BCH için yükseliş sinyali veriyor. Kripto para birimi 672,68 dolar direnç seviyesini yeniden test edebilir ve bu ay ikinci kez 705,02 dolar fiyat tavanına dokunmaya çalışabilir.

Awesome Osilatör, büyüyen yeşil sinyal çubukları gösterdi. Bu da yükseliş hareketini ima ediyor. MACD ayrıca bir yükseliş geçişinden sonra yeşil histogramlar gösteriyor.

Chaikin Para Akışı, sermaye girişlerindeki artışa rağmen düşüş bölgesinde, yarı çizginin altında kaldı.

Önümüzdeki birkaç işlem seansında fiyat şu anki gibi seyrederse, BCH 623,37 dolardaki destek hattına geri düşebilir.

Monero (XMR) fiyat analizi

XMR, son 24 saatte %5 kazançla son kayıplarını tersine çevirdi. XMR için ilk direnç 275,58 dolar seviyesinde bulunuyor. Tutarlı bir yükselişin ardından XMR bu direnci aynı ayda üçüncü kez test edebilir. Monero teknik göstergeleri de yükseliş sinyalleri veriyor.

Awesome Osilatördeki yeşil sinyal çubukları güçleniyor. Buna uygun olarak, MACD de yeşil histogramları resmediyor.

Göreceli Güç Endeksi orta çizginin üzerinde yükseliş bölgesine girerken alım baskısı toparlandı.

Fiyatın düşmesi durumunda, destek seviyeleri 257,25 ve ardından 233,25 dolar olabilir.