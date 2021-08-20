İşinize Yarayacak Bir Analiz! Monero ve Bitcoin Cash! BCH ve XMR'de Neler Oluyor?
Bitcoin ve Ethereum’un artışlarını takiben, altcoinler de yükselişe geçti. BCH, 623,37 dolarlık destek hattından sıçradı ve 672,68 dolarlık fiyat tavanına dokundu. Monero ise %5 kazanç kaydetti. İşte detaylar...
Bitcoin Cash (BCH) fiyat analizi
Bitcoin Cash, son 24 saat içinde %4,4 kazanç bildirdi ve 623,37 dolar desteğinden çıktıktan sonra 656,83 dolarda destek buldu. Göstergeler, BCH için yükseliş sinyali veriyor. Kripto para birimi 672,68 dolar direnç seviyesini yeniden test edebilir ve bu ay ikinci kez 705,02 dolar fiyat tavanına dokunmaya çalışabilir.
Awesome Osilatör, büyüyen yeşil sinyal çubukları gösterdi. Bu da yükseliş hareketini ima ediyor. MACD ayrıca bir yükseliş geçişinden sonra yeşil histogramlar gösteriyor.
Chaikin Para Akışı, sermaye girişlerindeki artışa rağmen düşüş bölgesinde, yarı çizginin altında kaldı.
Önümüzdeki birkaç işlem seansında fiyat şu anki gibi seyrederse, BCH 623,37 dolardaki destek hattına geri düşebilir.
Monero (XMR) fiyat analizi
XMR, son 24 saatte %5 kazançla son kayıplarını tersine çevirdi. XMR için ilk direnç 275,58 dolar seviyesinde bulunuyor. Tutarlı bir yükselişin ardından XMR bu direnci aynı ayda üçüncü kez test edebilir. Monero teknik göstergeleri de yükseliş sinyalleri veriyor.
Awesome Osilatördeki yeşil sinyal çubukları güçleniyor. Buna uygun olarak, MACD de yeşil histogramları resmediyor.
Göreceli Güç Endeksi orta çizginin üzerinde yükseliş bölgesine girerken alım baskısı toparlandı.
Fiyatın düşmesi durumunda, destek seviyeleri 257,25 ve ardından 233,25 dolar olabilir.
20 Ağu 2021 - 17:56 - Kripto Para Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.