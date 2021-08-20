- 20 Ağu 2021 - 18:01 G: 20 Ağu 2021 - 18:06

Coinbase'de Kararını O Yönde Kullandı! Bitcoin ve Nicelerine Dev Yatırım!

ABD’nin en büyük kripto para borsası Coinbase, çeyrek dönemlik net kazancının yüzde 10’unu kripto para alarak yatırım yapacak. İşte detaylar...

Coinbase’den Bitcoin ve diğer kripto paralara 500 milyon dolarlık yatırım

Coinbase, ABD’nin en büyük kripto para borsası. Borsa, 500 milyon dolarlık kripto para yatırımı yapma kararı aldı. Buna ek olarak çeyrek dönemlik net kazancının yüzde 10’unu da gelecek kripto para yatırımlarına ayıracak.

Şirketin bu yatırım planlarını ilk önce Twitter üzerinden kurucu ortağı ve CEO Brian Armstrong duyurdu. Brian Armstrong (@brian_armstrong) duyuruda şöyle diyor:

“Yakın zamanda, mevcut varlıklarımıza eklemek için bilançomuzda 500 milyon doların üzerinde kripto satın almak için yönetim kurulu onayı aldık. Ve bundan sonraki tüm kârın %10’unu kriptoya yatıracağız. Kripto ekonomi olgunlaştıkça bu yüzdenin zaman içinde büyümeye devam etmesini bekliyorum.”

 

Coinbase, halka açık şirketlerden Bitcoin’e yatırım yapan ilk kuruluş değil. Ama altcoin alacak ilk halka arz şirketidir. Borsa bu konuda şöyle diyor:

“Bitcoin’e ek olarak bir de altcoinleri de bilançomuza ekleyeceğiz. Bu, Ethereum, Proof of Stake varlıkları, DeFi tokenleri ve platformumuzda alım satım için desteklenen diğer birçok kripto varlığına sahip olan ilk halka açık şirket olacağımız anlamına geliyor.”

Coinbase etki alanı genişliyor

Coinbase, bu yılın başında halka arz yaparken, şimdi de hızla dünya genelinde genişliyor. Şirket daha önce bilançosunda “Bitcoin ve diğer kripto varlıklar tuttuğunu” açıklamış ancak daha fazla ayrıntı vermemişti.

The Wall Street Journal’da yer alan son habere göre ise Coinbase 4.4 milyar dolarlık büyük bir nakit paranın üzerine oturuyor. Genişleme ve büyüme çalışmaları için bu parayı kullanacak. Kısa süre önce ise Japonya pazarına adım atmıştı.

Coinbase, kripto para piyasasının olgunlaşmaya devam etmesi ile bu sektör için olan yatırımlarını da artıracaklarını belirtiyor.

20 Ağu 2021 - 18:01 - Kripto Para Haberleri

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Coinbase'de Kararını O Yönde Kullandı! Bitcoin ve Nicelerine Dev Yatırım! mask
Coinbase'de Kararını O Yönde Kullandı! Bitcoin ve Nicelerine Dev Yatırım!
İşinize Yarayacak Bir Analiz! Monero ve Bitcoin Cash! BCH ve XMR'de Neler Oluyor? mask
İşinize Yarayacak Bir Analiz! Monero ve Bitcoin Cash! BCH ve XMR'de Neler Oluyor?
Eski Survivor ve Masterchef Yarışmacısı Yasin Obuz Milyoner Oldu! Acun Ilıcalı’yı Tahtından Edecek… O Projesi de Tuttu! Ekranların Yeni Patronu Geliyor… mask
Eski Survivor ve Masterchef Yarışmacısı Yasin Obuz Milyoner Oldu! Acun Ilıcalı’yı Tahtından Edecek… O Projesi de Tuttu! Ekranların Yeni Patronu Geliyor…
Bitcoin ve Ethereum Yatırımı Yapacaklar Dikkat! Balina Kendini Açığa Vurdu! "Kasım'ı Bekleyin!" mask
Bitcoin ve Ethereum Yatırımı Yapacaklar Dikkat! Balina Kendini Açığa Vurdu! "Kasım'ı Bekleyin!"
Dünya Devleri Bitcoin'e Yatırım Yapıyor! Bir Yükseliş Gelir Mi? Bitcoin'de Neler Oluyor? mask
Dünya Devleri Bitcoin'e Yatırım Yapıyor! Bir Yükseliş Gelir Mi? Bitcoin'de Neler Oluyor?
Ralliye Hazır Olun! Bu 8 Altcoin Yükselişe Hazırlanıyor! mask
Ralliye Hazır Olun! Bu 8 Altcoin Yükselişe Hazırlanıyor!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status