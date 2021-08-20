Coinbase'de Kararını O Yönde Kullandı! Bitcoin ve Nicelerine Dev Yatırım!

Coinbase’den Bitcoin ve diğer kripto paralara 500 milyon dolarlık yatırım

Coinbase, ABD’nin en büyük kripto para borsası. Borsa, 500 milyon dolarlık kripto para yatırımı yapma kararı aldı. Buna ek olarak çeyrek dönemlik net kazancının yüzde 10’unu da gelecek kripto para yatırımlarına ayıracak.

Şirketin bu yatırım planlarını ilk önce Twitter üzerinden kurucu ortağı ve CEO Brian Armstrong duyurdu. Brian Armstrong (@brian_armstrong) duyuruda şöyle diyor:

“Yakın zamanda, mevcut varlıklarımıza eklemek için bilançomuzda 500 milyon doların üzerinde kripto satın almak için yönetim kurulu onayı aldık. Ve bundan sonraki tüm kârın %10’unu kriptoya yatıracağız. Kripto ekonomi olgunlaştıkça bu yüzdenin zaman içinde büyümeye devam etmesini bekliyorum.”

Coinbase, halka açık şirketlerden Bitcoin’e yatırım yapan ilk kuruluş değil. Ama altcoin alacak ilk halka arz şirketidir. Borsa bu konuda şöyle diyor:

“Bitcoin’e ek olarak bir de altcoinleri de bilançomuza ekleyeceğiz. Bu, Ethereum, Proof of Stake varlıkları, DeFi tokenleri ve platformumuzda alım satım için desteklenen diğer birçok kripto varlığına sahip olan ilk halka açık şirket olacağımız anlamına geliyor.”

Coinbase etki alanı genişliyor

Coinbase, bu yılın başında halka arz yaparken, şimdi de hızla dünya genelinde genişliyor. Şirket daha önce bilançosunda “Bitcoin ve diğer kripto varlıklar tuttuğunu” açıklamış ancak daha fazla ayrıntı vermemişti.

The Wall Street Journal’da yer alan son habere göre ise Coinbase 4.4 milyar dolarlık büyük bir nakit paranın üzerine oturuyor. Genişleme ve büyüme çalışmaları için bu parayı kullanacak. Kısa süre önce ise Japonya pazarına adım atmıştı.

Coinbase, kripto para piyasasının olgunlaşmaya devam etmesi ile bu sektör için olan yatırımlarını da artıracaklarını belirtiyor.