Cardano Analistleri Hareketlendirdi! İşte Size Yeni Altcoin Analizleri! BNB, TRX, IOTA...

BNB %8,3 oranında yükseliş yaşadı. Ek olarak TRX 0.088 dolar anlık direncine yakın işlem görüyor. IOTA ise %7.3 arttıktan sonra 1.09 dolar fiyat tavanını yeniden test etmeye çalıştı.

BNB/USDT Fiyat Analizi

Binance Coin yazının yazıldığı sırada 428.90 dolardan işlem görüyordu. Ancak altcoin dün 386.83 dolar destek hattından tepki aldı. Ardından 433.54 dolar direncine çok yaklaştı. Teknikler de altcoin için boğa trendi sergiliyor gibiydi.

Göreceli Güç Endeksi, alım baskısının toparlanması ile orta çizginin üzerinde, boğa bölgesine doğru hareket etti. Muhteşem Osilatörde yeşil sinyal çubukları yanıp söndü. Pozitif fiyat eylemi ima etti. Buna bağlı olarak, MACD’in boğa çaprazından sonra yeşil histogramları dikkat çekti.

BNB, haziran ayında aynı fiyat bölgesinin etrafında geziniyordu. Ancak yükseliş trendini sürdüremeyerek 386.83 dolar destek seviyesine indi.

BNB’nin mevcut fiyat seviyesinde işlem görmeye devam etmesi durumunda, altcoin 386 dolar destek hattına düşebilir.

TRX/USDT Fiyat Analizi

TRX son 24 saatte %5.7 değer kazandı. Kripto para yazım sırasında 0.088 dolar olarak fiyatlandı. 0.095 dolar fiyat tavanına bakarken bir sonraki işlem seansında anlık direncinin üzerinde kırılabilir. Göstergeler fiyat eylemi için boğa sinyali verdi.

Boğa aksiyonu Muhteşem Osilatör’de görüldüğü gibi yükselişteydi. MACD yeşil histogramlara dikkat çekti. Sürekli yukarı yönlü hareketle TRX bir hafta içinde iki kez 0.095 dolar direnç seviyesini test edebilir.

Son olarak, Bollinger Bantları yakınsıyor gibi görünüyordu. Bu da piyasa volatilitesinin düşük kalacağını ima etti.

Olası bir düşüşün TRX’in 0.0816 dolar destek hattında işlem yapmasına neden olabilir.

IOTA Altcoin Fiyat Analizi

IOTA bir günde %7.3 yükseldi. Kripto para 1.06 dolardan işlem gördü. 0.91 dolar destek seviyesinden harekete geçen altcoin, 1.09 dolar direncini yeniden test edebilir. Ardından 1.19 dolar fiyat tavanına ikinci kez dokunmaya çalışabilir.

Awesome Oscillator, piyasadaki bir yükseliş trendinin altını çizen yeşil sinyal çubukları gösterdi. MACD, boğa çaprazından sonra yeşil histogramları gözlemleyerek aynı şeyi doğruladı.

Ek olarak Chaikin Para Akışı yukarı doğru yarı çizgiye yaklaştı. Bu sermaye girişlerinin son 24 saat içinde büyüdüğünün bir göstergesidir.

Ancak fiyatın tekrar düşmesi durumunda IOTA 0.91 dolar destek seviyesinin altına düşebilir.

Ayrıca altcoinlerde işleme girmeden önce Bitcoin‘in fiyat hareketlerini de takip etmemiz gerekiyor.