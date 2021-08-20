Yükseliş Trendi Yeniden Başladı! İşte Size BTC; ADA ve Bitcoin Cash Analizi!
Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), 24 saatlik zaman diliminde önemli bir fiyat sekansı ile 47.000 dolar seviyesine ulaştı. BTC, 47.400 dolara kadar tırmanırken henüz bu seviyelerin üzerinde güçlü bir yükseliş ivmesi yakalayamadı. Popüler kripto para Cardano (ADA), günün en çok kazandıranları arasında yer alırken ATH seviyesi yakaladı. Binance Coin (BNB), 430 dolar bandına tırmanarak olumlu bir fiyat seyri izledi. İşte detaylar...
Bitcoin (BTC)
Bitcoin, alıcıların 200 günlük hareketli ortalamada 45.000 dolar seviyelerindeki desteği savunmasıyla gün içerisinde %6’lık yükseliş kaydetmeyi başardı. Lider kripto para, 47.000 dolar seviyeleriyle mücadele ederken 50.000 dolarlık direnç seviyesini gözlüyor. Ağustos ayı başlarında 42.000 doların üzerindeki kırılma, kısa vadeli aşırı alım görünümünün oluşması ile soluklandı.
Alıcılar, hafta sonuna kadar mevcut seviyeyi koruma adına adımlar atacaktır. Günlük grafiklerde RSI aşırı alım seviyesinden aşağı yöne hareket ederken haftalık RSI nötr kaldı. Momentum, son iki ayda önemli ölçüde değişirken geçtiğimzi haftanın grafikleri yukarı yönlü tükenmenin ilk sinyallerini verdi. Bu, genellikle yüksek oynaklık için bir uyarı işareti olarak değerlendirilir.
Cardano (ADA)
ADA, son 24 saatte %17’nin üzerinde artış trendi yakaladı. ADA, gün içinde 2.55 dolara dokunarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Artış hareketine yüksek işlem hacmi eşlik ederken yatırımcıların pozisyonlarını stabilize etmiş olabilir. Bu durumda boğalar yükselişi sürdürülebilir kılmak adına daha fazla enerjiye ihtiyaç duyuyor.
Bu bağlamda 2.47 dolar ila 2.55 dolar arasındaki fiyat bandında bir birikim seansı izlenebilir. Cardano, bu yazının kaleme alındığı an itibarıyla 2.50 dolardan alım satım işlemi görüyor.
Binance Coin (BNB)
Popüler kripto para Binance Coin, bugünün öne çıkan altcoin’lerinden biri olmayı başardı. BNB Coin, 24 saat içerisinde %5’in üzerinde yükseliş kaydetti. BNB, 435 dolarlık direnç seviyesi ile savaşırken bu barajın aşılması için güç biriktiriyor.
Satış hacimlerinin düşük olduğu görülmekte ve BNB’nin artış trendinin devamı beklenebilir. BNB, 435 dolarlık direnç seviyesinin üzerinde bir kapanışla hedef tazeleyebilir. Binance Coin, yukarı yönlü hareketinde devamında 483 dolarlık direnç seviyesini test edecektir. BNB, bu yazının kaleme alındığı an itibarıyla 426 dolar seviyesinde işlem görüyor.
20 Ağu 2021 - 18:14 - Kripto Para Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.