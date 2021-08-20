- 20 Ağu 2021 - 18:17 G: 20 Ağu 2021 - 18:22

Bitcoin Yükseldi! Binance'dan Çok Önemli KYC Duyurusu Geldi! Binance'de Neler Oluyor?

Bitcoin için düzeltmenin bitmesi genel kripto para piyasasında olumlu bir hava yarattı. Çoğu altcoin %10’un üzerinde yükselirken Cardano’nun ADA’sı tüm zamanların en yüksek seviyesne yükseldi. XRP 1.25 dolar seviyelerinden işlem görürken lider altcoin Ethereum 3.200 dolar seviyelerinden işlem görüyor. İşte detaylar...

Bitcoin İçin Boğalar Güç Kazanıyor!

BTC, düşük seviyelerden tepki alarak yaklaşık %8’lik artış yaşadı.

Coinotag verileri, BTC/USDT’nin 47.400 dolar ile dünden bu yana en yüksek seviyesine çıktığını gösterdi.

Ek olarak parite, Wells Fargo’dan gelen ve %5’in üzerinde 24 saatlik kazançları konsolide eden bir Bitcoin fonu lansmanı haberiyle hoş bir destek almıştı.

Şimdi, Bitcoin 47.000 dolar ve daha yüksek yerleşik direnç seviyelerine meydan okumaya hazır gözüküyor. Yine de yazım sırasında boğalar, fiyatı kontrol altında tutuyordu.

Popüler tüccar ve analist Rekt Capital için, izlenecek önemli bir destek alanı artık daha genişti. Bu bölge 44.000 ila 46.500 dolar arasında bulunuyor.

“BTC, fiyatın düşük yüksekte hemen direnç göstermesine neden olan turuncunun üzerinde günlük kapanışı başarıyla yaptı.” dedi. Ek olarak ilgili fiyat bölgelerini gösteren bir grafik yorumladı.

“BTC, turuncu alanın üst kısmını destek olarak yeniden test etmek isteyebilir. Bu yüzden küçük bir düşüş yaşasa bile buradan reddedilebilir.”

47.000 doların altındaki bir düşüş uzun sürmedi. 48.000 dolarlık satış duvarı belirdikçe ivme hala mevcut gözüküyor.

BTC, büyük borsa Binance’in Eylül ayından itibaren tüm kullanıcılar için tanımlama önlemlerini uygulayacağı haberiyle olumsuz bir gelişme yaşamadı.

Kısa vadeli fiyat eylemi için sorunlu bir gösterge olan ABD dolarındaki güç de ivmeyi azaltamadı.

Fakat trader Crypto Ed durumla ilgili yorumlarında, “DXY daha yükseğe çıkarken BTC şaşırtıcı derecede güçlü.” dedi.

Binance cephesinden ise KYC şartı geldi!

Altcoinler Güçlü Toparlandı!

Benzer güç altcoinler için bir darbe etkisi olarak gözlendi. Ek olarak Cardano’nun ADA’sı bir kez daha piyasanın güçlü altcoini Ethereum’u gölgede bıraktı.

Ethereum yine de %6’nın üzerinde günlük kazançlar elde etti. Ek olarak Cardano ise yazım sırasında %18 yükseldi. 2.50 doların üzerine yükseldi.

Ek olarak XRP ve Polkadot (DOT) her ikisi de %10 yükseliş sağladı.

Genel kripto para piyasası kapitalizasyonu, daha geniş altcoin geri dönüşünün ortasında cuma günü bir kez daha 2 trilyon doların üzerinde gerçekleşti.

20 Ağu 2021 - 18:17 - Kripto Para Haberleri

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