Aşılama İçin Çare Bu Yöntemde! "Aşını Ol, Bitcoin'i Kap!"

Schebesta, Sydney radyosunda katıldığı bir programda yaptığı açıklamalarda, insanların aşı olmasını arttırmak ve teşvik etmek istediğini belirtti.

Şimdiye kadar iki doz aşı olanların da bu programa dahil olabileceğini ifade eden milyoner isim, herkesin Finder.com uygulamasını açıp bu ödeme için başvuruda bulunabileceğini ifade etti.

Aşı Olana Bitcoin

Bitcoin ödülünü kazanmak isteyenlerin en az iki doz aşı olması gerekiyor ve ödülün yaklaşık 2,85 dolar değerinde olacağı belirtilmekte. Aşının tekli aşılarda değil de tamamen aşı olan Avustralya vatandaşlarına yapılacağı da aktarılmakta.

Eğer Avustralya’daki 20 milyon insanın her biri buna başvurursa ünlü ismin 71 milyon dolara yakın para ödemesi gerekebilir. Schebesta ise konu hakkında yaptığı açıklamada “aşını ol, Bitcoin’ini al” ifadesini kullanarak aslında bundan memnun olduğunu ifade etti.Koronavirüs salgınının ilk dalgaları atlatılsa da hala yeni dalgaların gelebileceği biliniyor.

Avustralya’da aşılanma oranı ise %30’un altında ve Schebesta’nın bu girişimi aslında oldukça makul olabilir. Buna rağmen kendisinin yaklaşık 71 milyon doları sadece bunun için ortaya koyması oldukça ilginç. Tabii ki bunun arkasındaki itici ve teşvik edici sebep, aşı karşılığında ödül almak isteyenlerin Finder.com uygulamasına kayıt olması gerekliliği. Schebesta kayıt olan her bir kullanıcı sayesinde belki de aşı parasından çok daha fazlasını kazanabilir.