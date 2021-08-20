Aşılama İçin Çare Bu Yöntemde! "Aşını Ol, Bitcoin'i Kap!"
Finder.com CEO’su Fred Schebesta, koronavirüs aşılarının yaygınlaştırılması için oldukça ilginç bir adım atıyor. İşte merak edilen detaylar...
Schebesta, Sydney radyosunda katıldığı bir programda yaptığı açıklamalarda, insanların aşı olmasını arttırmak ve teşvik etmek istediğini belirtti.
Şimdiye kadar iki doz aşı olanların da bu programa dahil olabileceğini ifade eden milyoner isim, herkesin Finder.com uygulamasını açıp bu ödeme için başvuruda bulunabileceğini ifade etti.
Aşı Olana Bitcoin
Bitcoin ödülünü kazanmak isteyenlerin en az iki doz aşı olması gerekiyor ve ödülün yaklaşık 2,85 dolar değerinde olacağı belirtilmekte. Aşının tekli aşılarda değil de tamamen aşı olan Avustralya vatandaşlarına yapılacağı da aktarılmakta.
Eğer Avustralya’daki 20 milyon insanın her biri buna başvurursa ünlü ismin 71 milyon dolara yakın para ödemesi gerekebilir. Schebesta ise konu hakkında yaptığı açıklamada “aşını ol, Bitcoin’ini al” ifadesini kullanarak aslında bundan memnun olduğunu ifade etti.Koronavirüs salgınının ilk dalgaları atlatılsa da hala yeni dalgaların gelebileceği biliniyor.
Avustralya’da aşılanma oranı ise %30’un altında ve Schebesta’nın bu girişimi aslında oldukça makul olabilir. Buna rağmen kendisinin yaklaşık 71 milyon doları sadece bunun için ortaya koyması oldukça ilginç. Tabii ki bunun arkasındaki itici ve teşvik edici sebep, aşı karşılığında ödül almak isteyenlerin Finder.com uygulamasına kayıt olması gerekliliği. Schebesta kayıt olan her bir kullanıcı sayesinde belki de aşı parasından çok daha fazlasını kazanabilir.
20 Ağu 2021 - 18:24 - Kripto Para Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.