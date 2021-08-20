Bu Haber Çok Kıskanılacak! Alman Borsası'nda Bitcoin İşlemleri Başlıyor!
Eurex, Bitcoin ETN vadelilerinin işleme açılacağını bildirdi. Deutsche Boerse'nin türev ürünler alanındaki bağlı ortaklığı olan Avrupa'nın önde gelen türev borsası Eurex, Bitcoin ETN vadelilerinin işleme açılacağını duyurdu. İşte detaylar...
Eurex, kullanıcılarına Bitcoin fiyatına regüle erilmiş bir borsada ve merkezileşmiş takas ortamında ulaşma imkânı verecek.
13 Eylül'de faaliyet geçmesi planlanan yeni vadeyi kontrat, Frankfurt Borsası'na kote olan BTCetc'yi (Bitcoin Exchange Traded Crypto'yu temel alacak. BTCetc, Xetra'da Haziran 2020'den bu yana işlem gören ETF/ETN'ler arasında en yoğun işlem görenlerden biri.
Bitcoin ETN, bir Bitcoin'in 1/1000'i fiyat ile işleme açılacak.
Yeni vadeli kontrat euro cinsinden işlem görecek ve fiziki teslimatlı olacak.
20 Ağu 2021 - 18:28 - Kripto Para Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.