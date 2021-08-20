Bu Haber Çok Kıskanılacak! Alman Borsası'nda Bitcoin İşlemleri Başlıyor!

Eurex, kullanıcılarına Bitcoin fiyatına regüle erilmiş bir borsada ve merkezileşmiş takas ortamında ulaşma imkânı verecek.

13 Eylül'de faaliyet geçmesi planlanan yeni vadeyi kontrat, Frankfurt Borsası'na kote olan BTCetc'yi (Bitcoin Exchange Traded Crypto'yu temel alacak. BTCetc, Xetra'da Haziran 2020'den bu yana işlem gören ETF/ETN'ler arasında en yoğun işlem görenlerden biri.

Bitcoin ETN, bir Bitcoin'in 1/1000'i fiyat ile işleme açılacak.

Yeni vadeli kontrat euro cinsinden işlem görecek ve fiziki teslimatlı olacak.