- 20 Ağu 2021 - 18:34 G: 20 Ağu 2021 - 18:40

XRP Kazandırmaya Devam Ediyor! Ripple Cephesinde Neler Oluyor?

Cuma günü XRP, Investing.com Index üzerinde 10,14% oranında değer kazanarak $1,23621 seviyesinden işlem gördü. Bu 14 Ağustos tarihinden beri görülen en büyük bir günlük artış. İşte detaylar...

Bu hareketle beraber XRP piyasa değeri $57,34379B olurken toplam kripto para piyasalarındaki değerinin oranı 2,82% oldu. XRP kripto parasına ait en yüksek piyasa değeri $83,44071B olarak belirlendi.

XRP, geçtiğimiz 24 saat içinde $1,19994 ile $1,23627 seviyeleri arasında işlem gördü.

XRP, geçtiğimiz yedi gün içinde 19,42% artış yaşadı ve 24 saatlik işlem hacmi $6,78874B veya toplam hacme göre 6,01% oranında oldu. XRP, geçtiğimiz yedi günde $1,0522 ile $1,3481 seviyeleri arasında işlem gördü.

XRP fiyatı 4 Ocak 2018 tarihindeki $3,29 seviyesinden 62,43% daha düşük.

Kripto para piyasalarındaki gelişmeler

Investing.com Index üzerinde Bitcoin 6,21% oranında yükseldi ve $47.122,9 seviyesinden işlem gördü.

Investing.com Index üzerinde Ethereum ise 7,82% artış ile $3.229,55 seviyesinden işlem gördü.

Bitcoin piyasa hacmi $885,28704B veya toplam piyasa hacminin 43,47% kısmı olarak ölçülürken Ethereum toplam piyasa hacmi $377,88366B veya toplam piyasa hacminin 18,56% olarak belirlendi.

20 Ağu 2021 - 18:34 - Kripto Para Haberleri

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