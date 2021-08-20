XRP Kazandırmaya Devam Ediyor! Ripple Cephesinde Neler Oluyor?
Cuma günü XRP, Investing.com Index üzerinde 10,14% oranında değer kazanarak $1,23621 seviyesinden işlem gördü. Bu 14 Ağustos tarihinden beri görülen en büyük bir günlük artış. İşte detaylar...
Bu hareketle beraber XRP piyasa değeri $57,34379B olurken toplam kripto para piyasalarındaki değerinin oranı 2,82% oldu. XRP kripto parasına ait en yüksek piyasa değeri $83,44071B olarak belirlendi.
XRP, geçtiğimiz 24 saat içinde $1,19994 ile $1,23627 seviyeleri arasında işlem gördü.
XRP, geçtiğimiz yedi gün içinde 19,42% artış yaşadı ve 24 saatlik işlem hacmi $6,78874B veya toplam hacme göre 6,01% oranında oldu. XRP, geçtiğimiz yedi günde $1,0522 ile $1,3481 seviyeleri arasında işlem gördü.
XRP fiyatı 4 Ocak 2018 tarihindeki $3,29 seviyesinden 62,43% daha düşük.
Kripto para piyasalarındaki gelişmeler
Investing.com Index üzerinde Bitcoin 6,21% oranında yükseldi ve $47.122,9 seviyesinden işlem gördü.
Investing.com Index üzerinde Ethereum ise 7,82% artış ile $3.229,55 seviyesinden işlem gördü.
Bitcoin piyasa hacmi $885,28704B veya toplam piyasa hacminin 43,47% kısmı olarak ölçülürken Ethereum toplam piyasa hacmi $377,88366B veya toplam piyasa hacminin 18,56% olarak belirlendi.
20 Ağu 2021 - 18:34 - Kripto Para Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.