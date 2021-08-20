Bitcoin'de Silkeleme Bitti Mi? Düzeltme Sonrası Hedef Ne? İşte Hedef Seviyeler!

Bitcoin Boğaları Yeniden Güç Kazandı

Aşağı yönlü düzeltmenin ardından Bitcoin fiyatı 44.000 dolar bölgesi yakınında destek buldu. BTC yeni bir yükselişe başladı. Ek olarak 45.500 dolar direncinin üzerine tırmandı. Boğalar fiyatı 47.000 dolar direncinin üzerine itebildi. İyi tarafından bakarsak, ilk engel 47.500 dolar seviyelerinde bulunuyor. Ana direnç ise hala 48.000 dolar seviyesinde bulunuyor.

Lider kripto para birimi yazım sırasında 47.200 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Aşağı yönlü düzelmelerde takip edilmesi gereken ilk seviye 46.500 dolar seviyeleri. Daha aşağı yönlü hareketlerde ise ilk takip edilmesi gereken seviye 45.000 dolar seviyesidir.

Coinbase’den Esnek Bir Strateji

Ticaret hacmine göre ABD’nin önde gelen borsası Coinbase, bilançosuna yarım milyar dolar kripto ekleyeceğini açıkladı.

Coinbase CEO’su Brian Armstrong, 20 Ağustos’ta attığı bir tweette şirketin yönetim kurulunun kripto harcama çılgınlığını onayladığını açıkladı. Coinbase’in ayrıca sağlanacak tüm kârın %10’unu dijital varlıklara yatırmayı planladığını ekledi.

Armstrong ayrıca şirketin zaman içinde kripto para birimleri alımlarına ayır ettiği kar yüzdesini artırmayı umduğunu belirtti.

Kriptoya yapılan yeni harcamalarla ilgili haberler, Coinbase’in Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) ortaklığıyla Japonya lansmanını tamamlamasının sadece bir gün sonra geldi. Ek olarak Coinbase, anlaşmalarının bir parçası olarak Mitsubishi’nin yaklaşık 40 milyon müşteriden oluşan müşteri tabanına da erişecek.

Kripto Paralar Varlık Sınıfı Olarak Görülüyor!

Crunchbase tarafından yayınlanan rapora göre, küresel kripto fonlama 2017’den bu yana büyük bir yükseliş gördü.

Bu da demek oluyor ki kripto paralar giderek varlık sınıfı olarak görülüyor. Yani, diğer geleneksel varlıklarla karşılaştırıldığında dimdik ayaktalar.

Bu alanı çevreleyen gelişmeler göz önüne alındığında, kripto endüstrisinin şimdi birkaç yıl öncesine göre daha meşru olduğunu söyleyebiliriz.

Genel kripto para piyasası BTC ile hareketlenmeye devam ediyor. Market değeri 2.015 trilyon değere ulaştı.

En büyük altcoin Ethereum ise 3.215 dolar seviyelerinden işlem görüyor.