Bitcoin Güncellemesi İşe Yarayacak Mı? Yenilikler Neler? Taproot Güncellemesi Nedir?
Son duyan olmayın, yaklaşan Bitcoin (BTC) Taproot güncellemesi hakkında detayları aktardığımız ikinci yazımız sizlerle. İşte detaylar...
İlk bölümümüzde yaklaşan güncellemenin teknik detaylarına ufak bir giriş yapmış ve kapsamından bahsetmiştik. Bu yazımızda daha detaylı olarak arka planda nelerin değişeceğini görsellerle birlikte anlatacağız. Yaklaşan güncellemenin önemine binaen detaylara hakim olmanız yararınıza olacaktır. Bitcoin (BTC) Taproot güncellemesi son dört içinde ağda gerçekleşen ilk büyük yükseltmedir. Ethereum Londra güncellemesinde yaşanan fiyat artışına hep beraber şahit olduk. Taproot güncellemesinin de Bitcoin (BTC) fiyatı üzerinde benzer bir etki göstermesi mümkündür.
Schnorr İmzaları
Şifreleme algoritmasında değişikliğe gidiliyor. Şu anda Bitcoin, işlemleri imzalamak için Eliptik Eğri Dijital İmza Algoritmasını (ECDSA) kullanıyor. Satoshi bu algoritmayı güvenli ve güçlü olduğu için tercih etti. Ancak geçen zaman için de algoritma performans kaybı yaşadı. Çok sayıda sorunla karşı karşıya kalan Bitcoin ağı ECDSA imzalarını açıkları sebebiyle değiştirecek. Saldırılara karşı artık daha az güçlü olan bu algoritmanın diğer eksik yönü ise “sıkıştırılamayışıdır” yani ağda performans iyileştirmesi yapılamıyor.
Schnorr İmzaları
Bitcoin Taproot güncellemesiyle birlikte artık işlemleri imzalamak için ‘Schnorr‘ imzalarını kullanacak.
Schnorr Avantajları ise şöyledir:
- İmzalar sıkıştırılabilir
- Birden çok imza tek bir imzada toplanabilir
- Zincir içi işlem boyutu küçültülür
- İşlemler daha hızlı şekilde doğrulanır
- Karmaşık işlemler için gizlilik iyileştirilir
Bütün bu o özellikleri sebebiyle Schnorr algoritması Bitcoin’in ölçeklenebilirliğini, güvenliğini ve gizliliğini destekleyecek. Bu noktadaki eksikliğini kapatacak.
Merklized Alternative Script Trees (Merklized Alternatif Komut Dosyası)
Taproot yükseltmesinden sonra Bitcoin işlemlerini yürütmenin ikinci bir yeni yolu MAST komut dosyaları olacaktır. Bu komut dosyaları, zincir içi veri aktarımını sınırlamaları nedeniyle Schnorr imzalarına benzer bir işlev görür. MAST komut dosyaları, işlem koşullarını Merkle kökü adı verilen en basit biçimlerine sıkıştırır.
MAST sayesinde karmaşık Bitcoin (BTC) işlemleri DeFi uygulamalarına benzer şekilde tek bir karma halinde sıkıştırılır. Bellek kullanımı azaltılır ve ölçeklenebilirlik sorunu büyük ölçüde çözülür. MAST sayesinde çok daha düşük maliyetlerle karmaşık komut dosyaları oluşturulabilecek. Bu gelişme akıllı sözleşmelere giden yolun başlangıcı olacak.
Schnorr imzalarının ve Merklized Alternatif Komut Dosyası yapısının önemi son derece büyüktür. Bu iki gelişme sayesinde Bitcoin (BTC) bir değer deposu olmanın ötesinde artık fayda üretimi sağlayacaktır. Bitcoin ağında uygulamalar inşa edilebilecek ve Ethereum’a benzer şekilde kendi ekosistemini genişletecektir. Bu durum birçok yeni altcoin projesinin de sonu olabilir. Çünkü tüm yeni projeler mevcut büyük ağların eksik yönlerinden yararlanarak ortaya çıkıyor.
21 Ağu 2021 - 14:27 - Kripto Para Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.