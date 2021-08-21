Bitcoin Güncellemesi İşe Yarayacak Mı? Yenilikler Neler? Taproot Güncellemesi Nedir?

İlk bölümümüzde yaklaşan güncellemenin teknik detaylarına ufak bir giriş yapmış ve kapsamından bahsetmiştik. Bu yazımızda daha detaylı olarak arka planda nelerin değişeceğini görsellerle birlikte anlatacağız. Yaklaşan güncellemenin önemine binaen detaylara hakim olmanız yararınıza olacaktır. Bitcoin (BTC) Taproot güncellemesi son dört içinde ağda gerçekleşen ilk büyük yükseltmedir. Ethereum Londra güncellemesinde yaşanan fiyat artışına hep beraber şahit olduk. Taproot güncellemesinin de Bitcoin (BTC) fiyatı üzerinde benzer bir etki göstermesi mümkündür.

Schnorr İmzaları

Şifreleme algoritmasında değişikliğe gidiliyor. Şu anda Bitcoin, işlemleri imzalamak için Eliptik Eğri Dijital İmza Algoritmasını (ECDSA) kullanıyor. Satoshi bu algoritmayı güvenli ve güçlü olduğu için tercih etti. Ancak geçen zaman için de algoritma performans kaybı yaşadı. Çok sayıda sorunla karşı karşıya kalan Bitcoin ağı ECDSA imzalarını açıkları sebebiyle değiştirecek. Saldırılara karşı artık daha az güçlü olan bu algoritmanın diğer eksik yönü ise “sıkıştırılamayışıdır” yani ağda performans iyileştirmesi yapılamıyor.

Schnorr İmzaları

Bitcoin Taproot güncellemesiyle birlikte artık işlemleri imzalamak için ‘Schnorr‘ imzalarını kullanacak.

Schnorr Avantajları ise şöyledir:

İmzalar sıkıştırılabilir

Birden çok imza tek bir imzada toplanabilir

Zincir içi işlem boyutu küçültülür

İşlemler daha hızlı şekilde doğrulanır

Karmaşık işlemler için gizlilik iyileştirilir

Bütün bu o özellikleri sebebiyle Schnorr algoritması Bitcoin’in ölçeklenebilirliğini, güvenliğini ve gizliliğini destekleyecek. Bu noktadaki eksikliğini kapatacak.

Merklized Alternative Script Trees (Merklized Alternatif Komut Dosyası)

Taproot yükseltmesinden sonra Bitcoin işlemlerini yürütmenin ikinci bir yeni yolu MAST komut dosyaları olacaktır. Bu komut dosyaları, zincir içi veri aktarımını sınırlamaları nedeniyle Schnorr imzalarına benzer bir işlev görür. MAST komut dosyaları, işlem koşullarını Merkle kökü adı verilen en basit biçimlerine sıkıştırır.

MAST sayesinde karmaşık Bitcoin (BTC) işlemleri DeFi uygulamalarına benzer şekilde tek bir karma halinde sıkıştırılır. Bellek kullanımı azaltılır ve ölçeklenebilirlik sorunu büyük ölçüde çözülür. MAST sayesinde çok daha düşük maliyetlerle karmaşık komut dosyaları oluşturulabilecek. Bu gelişme akıllı sözleşmelere giden yolun başlangıcı olacak.

Schnorr imzalarının ve Merklized Alternatif Komut Dosyası yapısının önemi son derece büyüktür. Bu iki gelişme sayesinde Bitcoin (BTC) bir değer deposu olmanın ötesinde artık fayda üretimi sağlayacaktır. Bitcoin ağında uygulamalar inşa edilebilecek ve Ethereum’a benzer şekilde kendi ekosistemini genişletecektir. Bu durum birçok yeni altcoin projesinin de sonu olabilir. Çünkü tüm yeni projeler mevcut büyük ağların eksik yönlerinden yararlanarak ortaya çıkıyor.