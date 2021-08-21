Herkes Kendine Bu Soruyu Soruyor! Bitcoin Mi? Ethereum Mu? İşte Cevaplar...

Bitcoin mi? Ethereum mu? Önce hangisi fırlayacak?

Kripto paralar hafta sonuna iyi bir giriş yaptı. Piyasa oldukça hareketli. Lider kripto para birimi Bitcoin 50,000 dolar direnç seviyesini zorluyor. Ethereum ise 3,300 dolar seviyesinde. Bitcoin ile Ethereum kripto piyasasında sıkça karşılaştırılıyor.

Bitcoin’in teknolojik olarak Ethereum yeniliklerinin gerisinde kaldığını değerlendirenler Ethereum’un potansiyel olarak Bitcoin’i geride bırakacağını savunuyor. Bu göreüşte olanlardan biri de Zincir üstü analiz firması CryptoQuant’ın CEO’su Ki Young Ju. Ju, Ethereum’un (ETH) uzun vadede Bitcoin’den (BTC) daha iyi performans gösterebileceğini düşünüyor.

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Ünlü CEO’ya göre Ethereum tüm zamanların en yüksek seviyesine (ATH) Bitcoin’den önce ulaşacak.

“ETH, uzun vadede tüm zamanların en yüksek seviyesine BTC’den daha erken ulaşabilir. Mevcut ETH fiyatı, BTC’ye kıyasla ATH’ye daha yakın.”

Ki Young Ju ayrıca Ethereum’un bir arz şoku yaşadığını ve buna karşın Bitcoin’in borsa çıkışlarının yavaşladığını ve muhtemelen yükseliş hissinin soğuduğunu dile getiriyor.

“Daha yüksek talep, daha düşük arz. ETH satış tarafı likidite krizi hala yoğunlaşırken, BTC döviz rezervi mayıs ayında düşüş eğilimini durdurdu.”

Ju’ya göre Ethereum’un uzun dönemde yükselişe geçtiğine bir diğer kanıtta balinaların Ethereum 2.0 nedeniyle Ethereum biriktirmesi.

“ETH’nin uzun vadede yükselişe geçtiğine dair bir başka kanıt ise fiyat artışından önce ETH 2.0 sözleşmesine çok fazla ETH yatıran balinalar, sözleşmeye tekrar yatırım yapmaya devam ediyor. Toplam ETH arzının %5,84’ü ETH 2.0 sözleşmesinde yer alıyor.”

Bilindiği gibi ETH 2.0, bir çalışma kanıtından, kullanıcıların blokları doğrulamak ve ödüller kazanmak için Ethereum’u stake etmesine izin verecek bir hisse kanıtı konsensüs mekanizmasına geçişi ifade ediyor.