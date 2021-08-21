Hafta Sonu Boş Kalmak İstemeyenler! İşte Size Parlayan 5 Altcoin!

Bunlar dışında, haftanın şaşırtan bazı altcoin projeleri var. Örneğin AVAX, son günlerde günlük ve haftalık en çok kazandıran kripto para birimleri arasında ilk sırada yer alıyor. Projenin likidite ortaklıkları bunun en büyük etkeni oldu. Yazının devamında, hızlıca, günün en çok kazandıran altcoin projelerine ve duyurularına göz atacağız. AVAX’ın son haftalık %150 kazancıyla başlayalım…

Avalanche (AVAX) bugünde ilk sırada

AVAX, son 24 saate %31 ve son 7 günde %157 yükselerek 50 dolara kadar ulaştı. Yazım sırasında oldukça talep görüyor ve son 1 saate kazandığı ivme yaklaşık %12’lik bir mum kaydetti. AVAX’ın bu yükseliş için Aave, Curve ve aşağıdaki projelerle likidite ortaklığı bulunuyor. Ayrıca, BenqiFinance’te AVAX’ın toplam TVL’si 425 milyon dolara ulaştı. Ek olarak, 18 Ağustos’ta 180 milyon dolarlık AvalancheRush likidite madenciliği programının ilk aşaması duyuruldu. Avalanche’nin bu haftaki gelişmeleri şu şekildeydi:

Altcoin TEL, %17 ile ikinci sırada yer alıyor

Telcoin günlük kazancını %17’ye ve haftalık kazancını %6.89’a taşıdı. ATH’si 0.0649 doların %66 altında 0.02193 dolardan işlem görüyor.

Synthetix (SNX)

Synthetix, çok çeşitli kripto ve kripto dışı varlıklara Blockchain üzerinde taşımayı sağlayan merkezi olmayan bir finans protokolüdür. Son 24 saate performansı %16’lara ve haftalık kazancı %14’lere ulaştı. Şu anda, ATH’si 28.77 doların %50 altında 14.36 dolardan işlem görüyor.

Altcoin Bitcoin Gold (BTG)

Bitcoin Gold, Bitcoin’e kullanıcı dostu bir alternatif olmak için 2017 yılında kuruldu. BTG, Bitcoin Blockchain’in güvenliğini ve sağlamlığını ve özelliklerini deneme ve geliştirme fırsatı ile birleştirmeyi amaçlamaktadır. Bugün, son 24 saate %15.54 ve son 7 günde %18 yükseldi. Projenin ATH’si 539.72 dolarda bulunuyor. Şu anda bu zirvenin %86.09 altında 74.84 dolardan işlem görüyor. BTG’nin yakın tarihli duyuruları şunlardı:

XinFin Network (XDC)

XDC bugün, son 24 saate %13 ve son 7 günde %35 yükseldi. Geçtiğimiz saatlerde 0.1939 dolar ile ATH yaptı ve şu anda %2.51 altında 0.1875 dolardan işlem görüyor.