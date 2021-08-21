- 21 Ağu 2021 - 16:25 G: 21 Ağu 2021 - 16:31

Verge (XVG) Halving Başlıyor! Verge Nedir? Verge Sonrası Ne Olacak?

Verge halving’i bugün gerçekleşiyor. En son geçtiğimiz ocak ayında 4,700,000’inci blokta halving’i gerçekleşen blokzinciri bugün bir yarılanma daha gerçekleştiriyor. İşte detaylar...

Bildiğiniz üzere halving, madencilerin blok başına aldığı ödülün yarıya inmesi anlamı taşıyor. Verge’in madencilik blok ödülü geçtiğimiz halving’de 200 XVG’den 100’e düşmüştü. Bu yarılanma ile 50 XVG’ye düşüş yaşayacak. Yeni halving’in 5,200,000’inci blokta gerçekleşmesi bekleniyor.

    Verge Nedir?

    Verge, Bitcoin blokzincirini daha hızlı ve verimli hale getirmeye çalışan merkeziyetsiz ve gizlilik odaklı bir blokzinciri olarak göze çarpıyor. Proje açık kaynaklı olarak çalışıyor ve kendini topluluk odaklı bir blokzinciri olarak tanımlıyor.  Bununla beraber projenin kodları Bitcoin kaynak koduna dayanıyor.

    Son olarak Verge 2014 yılında, DogeCoinDark ismiyle piyasaya sürülmüştü. İsminin aksine, Dogecoin ile hiçbir ilgisi olmamasından ötürü blokzincirinin ismi 2016’da Verge olarak değiştirildi.

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    21 Ağu 2021 - 16:25 - Kripto Para Haberleri

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