IOTA Vakfı Harekete Geçti! VolksBank İle Birlikte KYC Kaydı Başlıyor! İşte Detaylar...

Bu projenin temel amacı ayrıntıları birkaç kez girerek hesap oluşturma sürecini kolaylaştırmak için kuruldu. Bu tür hizmetlerin gerçekleştirilmesi için genellikle bir kullanıcının KYC ve Kara Para Aklamayı Önleme (AML) kurallarına uymak için doğrulama için hassas kişisel belgelerin dijital kopyalarını bulundurmak şart. Bir kullanıcının yeni bir hesap oluşturmadan önce bu belgeleri yerine getirmesi gerekecek.

IOTA Vakfı, yakın zamanda piyasaya sürülen IOTA Identity’nin bir parçası olarak Identity Actor adlı bir teknoloji üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor.

IOTA, kimlik uygulamasını şöyle tanımladı:

Identity Actor, Self-Sovereign Identity (SSI) ve veri yönetimi ile ilgili istek ve yanıtları gönderip alabilen bir programa deniliyor. Vakfın diğer kimlik aktörleriyle nasıl “kimlik konuşulacağını” anlayan bir program oluşturduğu anlamına geliyor.

Bu teknolojiyi kullanacak olan deneme sürümü, Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) ile uyumlu, güvenli KYC oluşturmak için SSI’nin nasıl kullanılabileceğini göstermeyi amaçlayacağı söylendi.

Selv uygulamasında bulunan tanıtım, kullanıcıların benzersiz bir kimlik oluşturmasına ve KYC uygulamasını gerçekleştirmesine olanak tanıyacak. KYC daha sonra uygulama içerisinde doğrulanmış kimlik belgesini de bulunduracak. Kullanıcı daha sonra yeni bir şirket kaydetme, banka hesabı oluşturma ve hatta sorumluluk sigortası oluşturma gibi işlemleri gerçekleştirmek için KYK kimlik bilgilerini kullanabilecek. Bu süreçler için kullanıcı artık ayrı ayrı belgeleri yüklemek zorunda kalmayacak. Bunun yerine, kullanıcıların yalnızca kimliğini tanımlayacak ve kolaylıkla işlemlerini gerçekleştirecek.

IOTA yeni uygulamasıyla kullanıcılara nasıl fayda sağlayacak?

Son yıllarda, daha iyi KYC doğrulama ihtiyacına ek olarak, hükümetlerden kullanıcı verilerinin işlenmesini iyileştirmeleri için kurumlara çağrı yapıyor. Şirketler güvenliği garanti edemezlerse veri toplamak isteme konusunda istekli davranmıyor. IOTA Vakfı, SGK projeleri ve özellikle yeni başlayacak Selv demosu aracılığıyla, müşterilere verileri ve bunların nasıl ele alındığı konusunda yetki verirken finansal kurumları mevzuata daha uyumlu duruma getirmeyi hedefliyor.

De Volksbank’ta İnovasyon Müdürü Michiel Sollet yeni uygulamayla ilgili şunları açıkladı: