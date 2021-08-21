Bu Haberi Okumak Yürek İster! Facebook, FED, Bitcoin, Dogecoin Foundation, BIT Mining ve Daha Fazlası!

Piyasanın hem perşembe hem cuma günü Türkiye saatiyle 15:00 civarında hareketlenmiş olması, kimilerine göre tesadüf değil. Bazı isimler bunun New York saatiyle sabah 08:00’e denk gelmesine ve kripto para piyasasındaki kurumsal yatırımcıların tam bu saatlerde “büyük emirler” giriyor olabileceğine dikkat çekiyor.

Bu iddianın şimdilik muallakta kalmasına müsaade edip, bu hafta için sırasıyla Bitcoin’in gerçekleşmiş piyasa değerinden, maden havuzunun finansal raporundan, United Wholesale Mortgage’dan, Dogecoin Foundation’dan, Fed toplantısından ve Facebook’tan bahsedilecek.

Bitcoin’in gerçekleşmiş piyasa değeri rekor kırdı

Bundan bir ay öncesine kadar 30.000 dolar civarından el değiştiren Bitcoin’in geçen hafta 47.000 dolar seviyelerine dayanması, fiyattaki düşüş nedeniyle zararda olan hesapların yeniden artıya geçmesini sağladı.

Glassnode verilerine göre 29.700 ile 47.000 dolar aralığında harcanan ve dolaşımdaki arzın %19,2’sine denk gelen 3.6 milyon adet Bitcoin, piyasadaki bu ilerleme neticesinde yeniden kazançlı duruma geldi. Bu yükseliş özellikle kısa vadeli yatırımcıların, spesifik olmak gerekirse hemen hemen son 5 ay içerisinde alındığı varsayılan Bitcoinlerin sahiplerinin cüzdanlarını pozitif bölgeye taşıdı. Bu veriler geçen haftaya olduğu için fiyatın bu hafta 49.000 dolara kadar dayanmasıyla daha fazla cüzdanın artıya geçtiği varsayılabilir.

Artıya geçen yatırımcıların bir kısmının coinlerini satmaya başlaması sonucunda günde 500 milyon dolar ile 1.5 milyar dolar aralığında karına satış yapıldığı düşünülüyor. Bunun da etkisiyle “Gerçekleşmiş Piyasa Değeri” (Realized Market Cap) tüm zamanların en yüksek sayısı olan 379 milyar dolara çıkıp rekor kırdı.

Gerçekleşmiş piyasa değerinin yukarı yönde hareket etmesi genelde ucuza alınmış coinlerin satılmaya ve bir satış baskısı oluşturmaya başladığı; aşağı yönde hareket etmesi ise yüksek fiyatlardan alınmış coinlerin zararına satılmaya başladığı şeklinde yorumlanıyor.

Bu değer, aşağıdaki görselde de görülebileceği üzere temmuzun sonundan beri yukarı tırmanıyor. Fakat Bitcoin’in fiyatının bu artışa rağmen yükseliyor olması, piyasada bu satış baskısını denklemeye yetecek kadar talep olduğu anlamına gelebilir. Glassnode ekibi bu verileri “(piyasaya) sermaye akışı olduğu” şeklinde yorumluyor.





Ayrı olarak, borsalardan çıkan Bitcoin miktarı aya vurulursa borsa cüzdanlarından aylık 50.000-100.000 aralığında miktarda Bitcoin’in çıktığı söylenebilir. Bu, ortaya mayıs ayında görülenin tam tersi yönde bir tablo çıkarıyor.

Bir maden havuzu işleticisinin finansal raporu nasıl görünür?

Bitcoin blockchainindeki toplam hash oranının yaklaşık %10’unu temsil eden ve en büyük maden havuzlarından biri olan BTC.com’u 15 Nisan’dan beri işleten BIT Mining, salı günü yılın ikinci çeyreğini kapsayan finansal raporunu açıkladı.

Bitcoin ve Ethereum madenciliği yapan şirket, Çin’in kripto para madenciliğine getirdiği engellemeler sebebiyle Çin’deki iki maden tesisini kapatmak zorunda kalmış, faaliyetlerinin bir kısmını Kazakistan’a taşımaya başlamıştı.

Eski adı 500.com olan Shenzhen merkezli BIT Mining’in paylaştığı bu rapor, sektör adına önemli çünkü halka açık bir maden şirketi, ilk kez finansal raporunda işlettiği maden havuzuna dair verileri paylaşıyor.

2021’in ilk çeyreğinde 3 milyon dolar gelir açıklayan BIT Mining, ikinci çeyrekte 445.1 milyon dolar değerinde gelir elde ettiğini duyurdu. Şirketin gelirinin %95’lik kısmı, maden havuzundan geliyor.

BIT Mining 15 Nisan-30 Haziran aralığında maden havuzundan 422.8 milyon dolar kazanmış gözüküyor. Fakat maden havuzundan elde edilen gelir, bu havuzda yer alan insanlara havuza sağladıkları hash oranına göre paylaştırıldığı için bu 422.8 milyon dolarlık gelirin 414.4 milyon dolarlık kısmı aslında BIT Mining’e değil, maden havuzundakilere dağıtıldı. Şirket, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine aykırı düşmemek için maden havuzunun kazandığı parayı da gelir olarak sayıyor.

Yine yılın ilk çeyreğinde 5.5 milyon dolarlık faaliyet gideri olan BIT Mining’in ikinci çeyrekteki giderleri 443.9 milyon dolar oldu. Şirket ayrıca bilançosundaki kripto paralarda yaşanan değer kaybı nedeniyle 15.7 milyon dolarlık kayıp yaşadığını açıkladı.

ve daha farklı kripto paraları bulunuyor. Bunların toplam değeri 63.6 milyon dolar olarak açıklandı. Şirketin 30 Haziran itibarıyla 1.147 tane Bitcoin’i, 1.083 tane Ethereum’u, 61.4 milyon tane Dogecoin’i (DOGE)

BIT Mining’in sahip olduğu Bitcoin üretim cihazlarının kağıt üstündeki maksimum üretim gücünün 1.425,3 PH/s olduğu, ikinci çeyrekte 186 tane Bitcoin ürettiği belirtildi.

Ethereum için 600 GH/s değerinde hash gücü bulunan şirket, günde yaklaşık 13 ETH üretebiliyor.

Çin’den ayrılmak zorunda kalan şirket şu ana kadar Kazakistan’daki tesislere 7.849 tane miner yolladı. Çin’den başka ülkelerde yeni veri merkezleri kuran şirket bunların yılın üçüncü çeyreği bitmeden faaliyete geçmesini bekliyor.

ABD’nin en büyük ikinci mortgage sağlayıcısından kripto hamlesi

United Wholesale Mortgage (United Shore Financial olarak da geçer) bu yılın sonundan itibaren alacağı ödemelerde başta Bitcoin olmak üzere çeşitli kripto paraları da kabul etmeyi planlıyor.

Detroit Free Press’in haberine göre United Wholesale Mortgage’ın CEO’su Mat Ishbia, şirketin bu planını pazartesi günü yaptığı açıklamalarla duyurdu. Ishbia, “Bence önce Bitcoin ile başlarız ama bu sırada Ethereum’u ve diğerlerini de inceliyoruz.” dedi.

“Teknoloji ve inovasyon alanında bir lider” olduklarını söyleyen United Wholesale Mortgage CEO’su, kripto para konusunda hala “bazı detaylar” üstünde çalıştıklarını ve ya bu çeyreğin sonunda ya da dördüncü çeyrek içerisinde kripto para kabul etmeye başlamayı planladıklarını açıkladı.

1986’da kurulan ve merkezi Pontiac’’te bulunan United Wholesale Mortgage, geçen yıl toplam değeri yaklaşık 183 milyar dolar olan 560.798 tane kredi verip, ABD’nin en büyük ikinci mortgage sağlayıcısı oldu. Onu Freedom Mortgage, Wells Fargo, LoanDepot.com ve JPMorgan Chase gibi isimler izledi.

Şirket bu yılın birinci çeyreğinde 860 milyon doları net olmak üzere 1.2 milyar dolarlık; ikinci çeyreğinde 138.7 milyon doları net olmak üzere 484.6 milyon dolarlık gelir açıkladı. Yine birinci çeyrekte 49.1 milyar dolarlık; ikinci çeyrekte ise şirket adına bir rekor olan 59.2 milyar dolarlık mortgage sağladı.

Dogecoin Foundation yeni bir yüz ile karşımızda

2014 yılında kurulan ama zaman içerisinde faaliyetlerini durduran Dogecoin Foundation, salı günü bir duyuru yayınlayıp yepyeni isimlerle birlikte yeniden kurulduğunu açıkladı.

Kar amacı gütmeyen Dogecoin Foundation, Dogecoin’i Dogecoin geliştiricilerine sponsor olma, Dogecoin markasını koruma ve yine Dogecoin ekibini büyütme suretiyle ilerletmek için çalışıyor.

Dogecoin Foundation’ın yönetim kurulunda Dogecoin topluluğunun tanındık isimlerinden Gary Lachance, Jens Wiechers, Timothy Stebbing ve Dogecoin’in meşhur geliştiricilerinden Michi Lumin ile Ross Nicoll yer alıyor.

Yönetim kurulunun danışmanları arasında da tanıdık isimler var. Danışma kurulunda Tesla’nın CEO’su Elon Musk’ı temsilen Jared Birchall, Dogecoin’in kurucusu Billy Markus, Ethereum’un kurucularından Vitalik Buterin var.

Dogecoin Foundation’ın ilk hedefi Dogecoin projesinde tam zamanlı çalışabilecek, az kişiden oluşan bir ekip kurabilmek için üç yıllık bir bütçe oluşturmak. Ayrıca ilerleyen haftalarda “bazı yeni projelerin duyurulacağı” açıklandı.

Fed toplantısında kripto para konuşuldu

ABD Merkez Bankası (Fed), çarşamba günü Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 27-28 Temmuz tarihli toplantısına ait tutanakları paylaştı.

Tutanağa göre toplantıda yer alan bazı isimler, “yaygınlaşan kripto para kullanımının doğurduğu riskler dahil olmak üzere finansal istikrar ile ilgili bazı potansiyel riskleri” dile getirdiler.

Bu kaygıyı 11 kişilik toplantıda tam olarak kimlerin dile getirdiği açıklanmazken, özellikle “stablecoinlerin genel olarak yeteri kadar şeffaf olmamasının” üstünde durulduğu, bunların barındırdığı risklerin önüne geçilebilmesi için uygun bir regülasyon çerçevesinin oluşturulması gerektiği belirtildi.

Fed’in açık piyasa işlemleriyle ilgili kararlar alıp, faiz oranını belirleyen FOMC, Fed başkanının başkanlığında ve New York Federal Rezerv başkanının daimi üyeliğiyle her yıl 8 kez bir araya gelir. Bilindiği kadarıyla kripto paralar ilk kez FOMC toplantısında bu şekilde gündeme geliyor.

Facebook’un dijital cüzdan konusundaki kararlılığı sürüyor

Facebook’un öncülüğünde kurulan Diem Association’ın yönetim kurulu üyesi David Marcus, geliştirdikleri dijital cüzdanın “piyasaya sürülmeye hazır” olduğunu duyurdu.

Facebook Financial’ın yöneticisi olan Marcus, şirket olarak kurulduğu günden beri regülatörlerle sorun yaşayan projeleri hakkında ayın 18’inde bir paylaşım yaptı.

Marcus, “Novi piyasaya sürülmeye hazır. O regüle edilmiş durumda ve biz, yasal uyumluluk konusunda uymamız beklenen yüksek standartlara uyum gösterebileceğimize inanıyoruz.” dedi.

Facebook, birkaç farklı itibari paranın dayanak olarak kullanılacağı bir dijital para projesi geliştireceğini Haziran 2019’da duyurmuştu. Bu projenin adı o dönem için Libra, dijital cüzdanın ismiyse Calibra olarak açıklanmıştı. Projenin ismi günümüzde Diem, cüzdanın ismiyse Novi olarak geçiyor.

Günümüzdeki adıyla Diem Association, kurulduğu zaman Visa, Mastercard, Stripe, eBay gibi pek çok dev ismin desteğini aldı fakat bunlar, regülasyon tarafında karşılaşılan zorlukların ışığında Ekim 2019’da aynı gün içerisinde projeden ayrıldıklarını açıkladılar.

Projenin üyeleri arasında hala Temasek, Spotify, Uber, Andreessen Horowitz gibi büyük isimler var.

Geçmişte karşılaştıkları zorluklardan bahseden Marcus, “Amerika, bu kritik dönemde yapılan değişimlere öncülük ediyor olmalı. Ama şu anda arka koltuğa oturmuş, Çin gibi ülkelerin öncü olmasına müsaade ediyoruz.” dedi.

Dünya genelindeki regülatörler ve kanun yapıcılar ile görüştüklerini, ABD’nin “neredeyse her eyaletinden lisans aldıklarını” söyleyen Marcus, Facebook’un insanlara WhatsApp ve Messenger uygulamalarıyla sunduğu avantajları dile getirip, “Bize adil bir fırsat verilmesini hak ettiğimize inanıyorum.” yorumunda bulundu.

Günümüz ödeme sistemlerinin verimsiz olduğu noktalara değinen isim, blog yazısını “Değişimin vakti geldi geçiyor bile […] Biz daha ucuz, daha birlikte çalışabilir ve daha erişilebilir bir şekilde dijital ödeme hizmeti sunmayı geciktirmenin mantıksız olacağını düşünüyoruz. Bu sektörün güvenilir bir ismi olabileceğimizi, bu sektörde bulundukça onu olumlu yönde değiştirebileceğimizi göstermeye devam edeceğiz.” sözleriyle sonlandırdı.