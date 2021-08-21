XRP'de Fiyat Ne Olacak? 4 Aylık Düşüş Sona Erdi! Yükseliş Yakın Mı?

Aşağıda da özet niteliğinde maddelere göz atabilirsiniz:

XRP fiyatı 3 hafta boyunca yükselen bir kanalda kaldı.

XRP Fiyatı 60 MA tarafından tutuluyor.

Boğalar 4 aylık düşüş trendini kırmaya çalışıyor.

XRP fiyatı, Temmuz ayında belirlenen düşük seviyenin %120’sinin üzerine çıktığı için son birkaç haftadır büyük bir güç gösteriyor. SEC ile devam eden dava, Ripple’ın işine devam etmesini veya XRP’nin güç göstermesini engellemedi.



Birçok yatırımcı, sahne arkasında hızla XRP satın aldıkları için Ripple için SEC karşısında bir kazanç bekliyor. Aynı zamanda XRP, henüz yeni bir ATH yapmayan tek en iyi kripto paralardan biri olması beklenen, geçen ayki en iyi kazanan kripto paralardan biri.

XRP fiyatı Temmuz ayında 0,50$’a düştüğünden beri, fiyatı güçlü bir yükseliş trendinde. XRP fiyatı yükselen bir kanal oluşturduğundan, bu özel fiyat hareketi son derece sağlıklı oldu. Fiyat herhangi bir trende ulaştığında, kanalın diğer tarafına doğru yol alabilir.



Yazma sırasında, XRP fiyatı, fiyatı yeni bir zirveden aşağı tutan 4 aylık bir düşüş trendi çizgisinde reddedildi. Bu eğilimle birlikte 1,28-1,37 dolar arasında bulunan büyük bir direnç bölgesi bulunuyor.

XRP bu aralığın her ikisini de kırarsa 1,50 $+ fiyatları görebilir.

XRP fiyat tahmini: Yükseliş başlıyor mu?

XRP fiyatının önemli direnç alanlarını kıramaması durumunda, kanalın alt trendine doğru bir düşüş beklemeliyiz. Bu gerçekleşmeden önce, XRP’nin 1,19 dolarda küçük bir destek bölgesi tutma şansı var. Ayıların kontrolü ele alması ve fiyatı aşağıya çekmesi durumunda, kanalın alt eğiliminin bir sıçrama sağlaması beklenebilir.

Bu trend çizgisi ile birlikte 60 MA yatıyor. Bu MA, XRP fiyatını 0,50 doların en düşük seviyesi belirlendiğinden beri yüksek tuttu. Boğalar XRP’yi bu işaretin üzerinde tutabildiği sürece yükseliş durumunda.

Stokastik RSI, aşırı alım bölgesinde dahilinde yatay hareket ettiği söylenebilir. Bu, 80 değerinin altındaki bir kırılma, muhtemelen bir sonraki desteğe bir düşüşü teyit edeceğinden, düşüş eğiliminin devam edebileceğine işaret ediyor.

RSI, aşırı alım bölgesini geri kazanmaya çalışıyor ancak yetersiz kaldı. XRP, 50 değerinin üzerinde kalabilirse, 70’in üzerine bir baskının bir süre sonra gerçekleşmesi muhtemeldir.

XRP Gün İçi Analizi

Spot oranı: $1,26

Trend: Boğa

Volatilite: Yüksek

Destek: $1,19

Direnç: $1.28