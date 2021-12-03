Ankara Cuma Namazı Saat Kaçta! 3 Aralık Ankara Cuma Namazı Saat Kaçta? Ankara Cuma Vakti Ne Zaman Diyanet
Müslüman toplumlarda hem dinen hem de toplumsal olarak önemli bir yere sahip olan cuma namazı, her cuma farklı saatler de ifa ediliyor. Müslüman erkeklere farz da olan cuma namazı, toplumun kaynaşması açısından da önemi bir faktör olarak görülüyor. Sizde Ankara yaşıyor ve Ankara Cuma namazı saatini öğrenmek istiyorsanız buyurun haberimize...
Müslüman toplumlarda hem dinen hem de toplumsal olarak önemli bir yere sahip olan cuma namazı, her cuma farklı saatler de ifa ediliyor. Müslüman erkeklere farz da olan cuma namazı, toplumun kaynaşması açısından da önemi bir faktör olarak görülüyor. Peki, 3 Aralık Ankara cuma namazı saat kaçta? Cuma namazının kılınışı nasıl? İşte, Ankara cuma vakti…
Devamı İçin Diğer Sayfaya geçiniz>>>>>
03 Ara 2021 - 07:57 - Yaşam
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.