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03 Ara 2021 - 07:57

Ankara Cuma Namazı Saat Kaçta! 3 Aralık Ankara Cuma Namazı Saat Kaçta? Ankara Cuma Vakti Ne Zaman Diyanet

Müslüman toplumlarda hem dinen hem de toplumsal olarak önemli bir yere sahip olan cuma namazı, her cuma farklı saatler de ifa ediliyor. Müslüman erkeklere farz da olan cuma namazı, toplumun kaynaşması açısından da önemi bir faktör olarak görülüyor. Sizde Ankara yaşıyor ve Ankara Cuma namazı saatini öğrenmek istiyorsanız buyurun haberimize...