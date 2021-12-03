- 03 Ara 2021 - 07:57

Ankara Cuma Namazı Saat Kaçta! 3 Aralık Ankara Cuma Namazı Saat Kaçta? Ankara Cuma Vakti Ne Zaman Diyanet

Müslüman toplumlarda hem dinen hem de toplumsal olarak önemli bir yere sahip olan cuma namazı, her cuma farklı saatler de ifa ediliyor. Müslüman erkeklere farz da olan cuma namazı, toplumun kaynaşması açısından da önemi bir faktör olarak görülüyor. Sizde Ankara yaşıyor ve Ankara Cuma namazı saatini öğrenmek istiyorsanız buyurun haberimize...

Müslüman toplumlarda hem dinen hem de toplumsal olarak önemli bir yere sahip olan cuma namazı, her cuma farklı saatler de ifa ediliyor. Müslüman erkeklere farz da olan cuma namazı, toplumun kaynaşması açısından da önemi bir faktör olarak görülüyor. Peki, 3 Aralık Ankara cuma namazı saat kaçta? Cuma namazının kılınışı nasıl? İşte, Ankara cuma vakti…

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03 Ara 2021 - 07:57 - Yaşam

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