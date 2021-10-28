Askerlik yapmadan önce bir işe giren erkeklerin en büyük sıkıntısı askerdeyken işten çıkarılma korkusu oluyor. Yasalarca güvence altına alınan bu durumda kıdem tazminatını alabilen erkek işçiler, söz konusu askerlik tipi bedelli olduğunda kıdem tazminatı alıp alamayacağını merak ediyor. Öte yandan bedelli askerlik boyunca izinde sayılan erkek işçilerin, kıdem tazminatı emsal karar ile nihayet sonuca bağlanıyor. Peki, bedelli askerlik yapanlar kıdem tazminatı alabilir mi? Bedelli de tazminat alınır mı? İşte, detaylar…

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