Bedelli Askerlik Yapanlar Kıdem Tazminatı Alabilir Mi? Bedelli De Tazminat Alınır Mı?
Askerlik yapmadan önce bir işe giren erkeklerin en büyük sıkıntısı askerdeyken işten çıkarılma korkusu oluyor. Yasalarca güvence altına alınan bu durumda kıdem tazminatını alabilen erkek işçiler, söz konusu askerlik tipi bedelli olduğunda kıdem tazminatı alıp alamayacağını merak ediyor. İşte detaylar...
Askerlik yapmadan önce bir işe giren erkeklerin en büyük sıkıntısı askerdeyken işten çıkarılma korkusu oluyor. Yasalarca güvence altına alınan bu durumda kıdem tazminatını alabilen erkek işçiler, söz konusu askerlik tipi bedelli olduğunda kıdem tazminatı alıp alamayacağını merak ediyor. Öte yandan bedelli askerlik boyunca izinde sayılan erkek işçilerin, kıdem tazminatı emsal karar ile nihayet sonuca bağlanıyor. Peki, bedelli askerlik yapanlar kıdem tazminatı alabilir mi? Bedelli de tazminat alınır mı? İşte, detaylar…
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28 Eki 2021 - 22:00 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.