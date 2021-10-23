Teşkilat Dizisinin Pınar'ı Ezgi Şenler Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Ezgi Şenler Kaç Yaşında, Nerelidir?

TRT 1 ekranlarının fenomeni Teşkilat dizisinin Pınar'ı Ezgi Şenler dizide devam kararı aldı! İkinci sezon için hazırlıklarına başlayan Teşkilat dizisinde kadroda devam edecek olan isimler de yavaş yavaş netleşmeye başladı. Dizinin başrol oyuncuları Deniz Baysal ve Çağlar Ertuğrul'un ardından Ezgi Şenler de yapım ekibi ile yeniden el sıkıştı. Peki, Ezgi Şenler kimdir, nasıl ünlü oldu? Ezgi Şenler kaç yaşında, nereli? İşte, detaylar...

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