Teşkilat Dizisinin Pınar'ı Ezgi Şenler Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Ezgi Şenler Kaç Yaşında, Nerelidir?
TRT 1 ekranlarının fenomeni Teşkilat dizisinin Pınar'ı Ezgi Şenler dizide devam kararı aldı! İkinci sezon için hazırlıklarına başlayan Teşkilat dizisinde kadroda devam edecek olan isimler de yavaş yavaş netleşmeye başladı. İşte detaylar...
TRT 1 ekranlarının fenomeni Teşkilat dizisinin Pınar'ı Ezgi Şenler dizide devam kararı aldı! İkinci sezon için hazırlıklarına başlayan Teşkilat dizisinde kadroda devam edecek olan isimler de yavaş yavaş netleşmeye başladı. Dizinin başrol oyuncuları Deniz Baysal ve Çağlar Ertuğrul'un ardından Ezgi Şenler de yapım ekibi ile yeniden el sıkıştı. Peki, Ezgi Şenler kimdir, nasıl ünlü oldu? Ezgi Şenler kaç yaşında, nereli? İşte, detaylar...
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23 Eki 2021 - 00:05 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.