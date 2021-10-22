Son Yaz Dizisi Nerede Çekiliyor? Son Yaz Dizisi Hangi Şehirde, İlçede Çekiliyor? Dizideki Ev Nerede? Son Yaz Çekim Yeri Ve Dizi Seti Nerede?
Bu hafta itibariyle ikinci sezonuna merhaba demeye hazırlanan Son Yaz dizisi, sadık seyirci kitlesini heyecanlandırmaya başladı. Bugün yeni sezonun ilk bölümüyle seyircisinin karşısına çıkacak olan Son Yaz dizisi ile ilgili detaylar haberimizde...
Bu hafta itibariyle ikinci sezonuna merhaba demeye hazırlanan Son Yaz dizisi, sadık seyirci kitlesini heyecanlandırmaya başladı. Bugün yeni sezonun ilk bölümüyle seyircisinin karşısına çıkacak olan Son Yaz, seyircisine sürpriz olacak pek çok ünlü isimler ile de anlaştı.
Yeni sezonuna iddialı bir giriş yapmaya hazırlanan Son Yaz dizisinin ikinci sezon fragmanı ile birlikte en çok konuşulmaya başlanan konu ise, tıpkı birinci sezonunda olduğu gibi mavi deniziyle seyircisini her defasında büyüleyen çekim mekanları oldu. Peki, Son Yaz dizisi nerede çekiliyor? Son Yaz dizisi hangi şehirde, ilçede çekiliyor? Dizideki ev Nerede? Son Yaz çekim yeri ve dizi seti nerede? İşte, detaylar…
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22 Eki 2021 - 23:42 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.