- 25 Eki 2021 - 14:48 G: 25 Eki 2021 - 14:49

Sana Söz Dizisinin Ömer'i Erkan Petekkaya Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Erkan Petekkaya Kaç Yaşında, Aslen Nereli, Ne Kadar Kazanıyor?

Star'ın yeni dizisi Sana Söz'ün Ömer'i Erkan Petekkaya kimdir, gerçek adı ne? Ömer’e can verecek isim kimdir, nasıl ünlü oldu, kaç yaşında, aslen nereli, ne kadar kazanıyor? Sizler için Müge Anlı’nın Suçlu dizisi Ömer’i hakkında merak edilen tüm detayları derledik. İşte, Ömer hakkında merak edilenler…

ATV ekranlarının en sevilen gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert dizi oluyor. Müge Anlı’nın Suçlu dizisi geliyor. Dizinin adının Suçlu olacağı ön görülen dizi Star TV ekranlarında yayınlanacak. Reality Show konseptinde olan yapım başrollerde Müge Anlı karakterini Nehir Erdoğan canlandıracak. Fakat başrollerde Nehir Erdoğan’ın yanı sıra Erkan Petekkaya’nın da yer alacağı gelen bilgiler arasında. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının dizi versiyonu hazırlanırken kulislerden gelen söylentiler adeta bomba etkisi yarattı. Başrol oyuncularından Nehir Erdoğan Elif karakteri ile ekranlarda yer alırken Suçlu isimli dizide Sessiz Çığlık isimli televizyon programının da sunucusu olarak görev alacak.

Erkan Petekkaya’da başrollerde yer alan diğer isim olacak. Ömer isimli emniyet amirine can verecek ünlü isim son zamanların en çok araştırılanları arasında yer aldı. Peki, Müge Anlı’nın Suçlu dizisi Ömer’i Erkan Petekkaya kimdir, gerçek adı ne? Ömer’e can verecek isim kimdir, nasıl ünlü oldu, kaç yaşında, aslen nereli, ne kadar kazanıyor? Sizler için Müge Anlı’nın Suçlu dizisi Ömer’i hakkında merak edilen tüm detayları derledik. İşte, Ömer hakkında merak edilenler…

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25 Eki 2021 - 14:48 - Biyografi

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