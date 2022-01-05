Koray Avcı’yı Herkes Ankaralı Sanıyordu, Bakın Aslen Nereli Çıktı! Memleketini Öğrenince Şaşıracaksınız! Meğer…

Söylediği şarkılar ve Volkan Konak taklidi ile kısa sürede üne kavuşan Koray Avcı, bilinmeyen yönlerini açıkladı. Ünlenme hikayesinden şarkıların hit oluşuna kadar pek çok detayı açıklığa kavuşturan Koray Avcı, memleketini de hayranlarına ilk kez söyledi. Herkesin Ankaralı sandığı Koray Avcı, bakın nereli çıktı! Peki, Koray Avı kimdir, nasıl ünlendi? Koray Avcı aslen nereli? İşte, detaylar…



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