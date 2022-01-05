Koray Avcı’yı Herkes Ankaralı Sanıyordu, Bakın Aslen Nereli Çıktı! Memleketini Öğrenince Şaşıracaksınız! Meğer…
Söylediği şarkılar ve Volkan Konak taklidi ile kısa sürede üne kavuşan Koray Avcı, bilinmeyen yönlerini açıkladı. Ünlenme hikayesinden şarkıların hit oluşuna kadar pek çok detayı açıklığa kavuşturan Koray Avcı ile ilgili doğru bilinen yanlışlar haberimizde...
Söylediği şarkılar ve Volkan Konak taklidi ile kısa sürede üne kavuşan Koray Avcı, bilinmeyen yönlerini açıkladı. Ünlenme hikayesinden şarkıların hit oluşuna kadar pek çok detayı açıklığa kavuşturan Koray Avcı, memleketini de hayranlarına ilk kez söyledi. Herkesin Ankaralı sandığı Koray Avcı, bakın nereli çıktı! Peki, Koray Avı kimdir, nasıl ünlendi? Koray Avcı aslen nereli? İşte, detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya geçiniz>>>>>
05 Oca 2022 - 23:53 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.