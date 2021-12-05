Saadet Özsırkıntı Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? O Ses Jürisi Saadet Özsırkıntı Kaç Yaşında, Nereli? Ne Kadar Kazanıyor?
TV8 ekranlarındaki yerini 2021 sezonu ile yeniden almaya başlayan O Ses Türkiye yarışması, sunucusu için ekranların en güzel isimlerinden biri ile anlaştı. TV8 programlarının çeşitli yapımlarında sunuculuk yapan Saadet Özsırkıntı ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
TV8 ekranlarındaki yerini 2021 sezonu ile yeniden almaya başlayan O Ses Türkiye yarışması, sunucusu için ekranların en güzel isimlerinden biri ile anlaştı. TV8 programlarının çeşitli yapımlarında sunuculuk yapan Saadet Özsırkıntı, bu sezon O Ses Türkiye 2021 yarışması ile el sıkıştı.
Yarışmanın ekranlara gelmeye başlamasının ardından ise, televizyon izleyicileri güzel sunucu Saadet Özsırkıntı’yı yeniden yakın markajına aldı. Peki, Saadet Özsırkıntı kimdir, nasıl ünlü oldu? O Ses Jürisi Saadet Özsırkıntı kaç yaşında, nereli? Saadet Özsırkıntı ne kadar kazanıyor? İşte, detaylar…
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05 Ara 2021 - 09:16 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.