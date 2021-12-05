Saadet Özsırkıntı Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? O Ses Jürisi Saadet Özsırkıntı Kaç Yaşında, Nereli? Ne Kadar Kazanıyor?

TV8 ekranlarındaki yerini 2021 sezonu ile yeniden almaya başlayan O Ses Türkiye yarışması, sunucusu için ekranların en güzel isimlerinden biri ile anlaştı. TV8 programlarının çeşitli yapımlarında sunuculuk yapan Saadet Özsırkıntı, bu sezon O Ses Türkiye 2021 yarışması ile el sıkıştı.

Yarışmanın ekranlara gelmeye başlamasının ardından ise, televizyon izleyicileri güzel sunucu Saadet Özsırkıntı’yı yeniden yakın markajına aldı. Peki, Saadet Özsırkıntı kimdir, nasıl ünlü oldu? O Ses Jürisi Saadet Özsırkıntı kaç yaşında, nereli? Saadet Özsırkıntı ne kadar kazanıyor? İşte, detaylar…



Detaylar diğer sayfada!