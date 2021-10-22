Survivor İsmail Balaban’ın Neden All Star’a Gelmediği Belli Oldu! Acun Ilıcalı’ya Rakip Oldu; Yaptığı İyilikleri Unuttu! “Önüne Gelen…”
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor, İsmail Balaban’ın birinci olmasıyla birlikte noktalanmıştı. Yarışmadan sonra hayatı tamamen değişen başarılı ismin İsmail Balaban’ın son anda çıkan sürpriz haberi ise akılları başlardan aldı götürdü. All Star’a neden katılmadığı ortaya çıkan İsmail Balaban’ın Acun Ilıcalı’ya rakip olması ise görenleri büyük bir şoka uğrattı.
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın şampiyonu olan isim, adını altın harflerle hem Survivor tarihine hem de Survivor izleyicisinin gönlüne yazdırmıştı. All Star’da yer alacağı konuşulan ismin sağlık sorunları yüzünden All Star’da olmayacağı iddia edilmişti ama gerçekler ortaya çıktı! Meğer İsmail Balaban…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.