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22 Eki 2021 - 14:12

Survivor İsmail Balaban’ın Neden All Star’a Gelmediği Belli Oldu! Acun Ilıcalı’ya Rakip Oldu; Yaptığı İyilikleri Unuttu! “Önüne Gelen…”

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor, İsmail Balaban’ın birinci olmasıyla birlikte noktalanmıştı. Yarışmadan sonra hayatı tamamen değişen başarılı ismin İsmail Balaban’ın son anda çıkan sürpriz haberi ise akılları başlardan aldı götürdü. All Star’a neden katılmadığı ortaya çıkan İsmail Balaban’ın Acun Ilıcalı’ya rakip olması ise görenleri büyük bir şoka uğrattı.