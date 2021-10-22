Hangi Burçlar Hayatı Zindan Eder? Hangi Burçlar Çekilmez?
Burçların öfke patlamaları birbirlerine göre değişen şekillerde gösteriyor. Bazı burçlara sahip olanlar susarak karşısındaki kişiye hayatı zindan edebiliyorken; bazı burçlara sahip olan kişiler tüm kinini ve nefretini karşısındakini yüzüne kusabiliyor. Sizde hayatı zindan eden burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Burçların öfke patlamaları birbirlerine göre değişen şekillerde gösteriyor. Bazı burçlara sahip olanlar susarak karşısındaki kişiye hayatı zindan edebiliyorken; bazı burçlara sahip olan kişiler tüm kinini ve nefretini karşısındakini yüzüne kusabiliyor. Ancak bazı burçlar var ki, her konuda çabucak öfkelenebildiği için hiç çekilmiyor! Peki, hangi burçlar hayatı zindan eder? Hangi burçlar çekilmez? İşte, detaylar…
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22 Eki 2021 - 14:29 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.