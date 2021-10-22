Burçların öfke patlamaları birbirlerine göre değişen şekillerde gösteriyor. Bazı burçlara sahip olanlar susarak karşısındaki kişiye hayatı zindan edebiliyorken; bazı burçlara sahip olan kişiler tüm kinini ve nefretini karşısındakini yüzüne kusabiliyor. Ancak bazı burçlar var ki, her konuda çabucak öfkelenebildiği için hiç çekilmiyor! Peki, hangi burçlar hayatı zindan eder? Hangi burçlar çekilmez? İşte, detaylar…



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