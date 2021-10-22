Camdaki Kız Selen’in Neden Anne Olamadığı Ortaya Çıktı! İğnelerin Sebebi Tir Tir Titretti, Seyirciler Şok İçerisinde Kaldı! Meğer Selen Yıllar Önce…
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara geldi. Sevilen dizinin bir önceki bölümünde Selen’in “Hamileyim” demesi büyük bir şok yaşatırken; bu bölümde ise Selen’in neden hamile kalamayacağı ortaya çıktı. Hamile kalabilmek için iğne vuran Selen’in meğer derdi…
Başrollerinde Burcu Biricik, Cihangir Ceyhan, Devrim Yakut, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Nur Sürer, Selma Ergeç gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız dizisinin son bölümü ise çok beğenildi. Selma Ergeç’in hayat verdiği Selen karakterinin ise içindeki gizem yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Peki, neler oluyor?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.