- 22 Eki 2021 - 15:28 G: 22 Eki 2021 - 15:32

Camdaki Kız Selen’in Neden Anne Olamadığı Ortaya Çıktı! İğnelerin Sebebi Tir Tir Titretti, Seyirciler Şok İçerisinde Kaldı! Meğer Selen Yıllar Önce…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara geldi. Sevilen dizinin bir önceki bölümünde Selen’in “Hamileyim” demesi büyük bir şok yaşatırken; bu bölümde ise Selen’in neden hamile kalamayacağı ortaya çıktı. Hamile kalabilmek için iğne vuran Selen’in meğer derdi…

Başrollerinde Burcu Biricik, Cihangir Ceyhan, Devrim Yakut, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Nur Sürer, Selma Ergeç gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız dizisinin son bölümü ise çok beğenildi. Selma Ergeç’in hayat verdiği Selen karakterinin ise içindeki gizem yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Peki, neler oluyor?

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22 Eki 2021 - 15:28 Ankara- Yaşam

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