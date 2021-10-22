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22 Eki 2021 - 15:28

Camdaki Kız Selen’in Neden Anne Olamadığı Ortaya Çıktı! İğnelerin Sebebi Tir Tir Titretti, Seyirciler Şok İçerisinde Kaldı! Meğer Selen Yıllar Önce…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara geldi. Sevilen dizinin bir önceki bölümünde Selen’in “Hamileyim” demesi büyük bir şok yaşatırken; bu bölümde ise Selen’in neden hamile kalamayacağı ortaya çıktı. Hamile kalabilmek için iğne vuran Selen’in meğer derdi…