İlyas Eşkıya'dan Ayrılıyor Mu? Eşkıyada İlyas Ölecek Mi? EDHO İlyas Diziden Ayrılıyor Mu?
Yeni sezonunda kadrosuna birbirinden iddialı isimler ekleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, 7. sezonu ile ATV ekranlarına gelmek için tüm hazırlıklarını tamamlamış bulunuyor. Ancak son gelen bilgilere göre İlyas karakterinde önemli gelişmeler var. İşte detaylar...
Yeni sezonunda kadrosuna birbirinden iddialı isimler ekleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, 7. sezonu ile ATV ekranlarına gelmek için tüm hazırlıklarını tamamlamış bulunuyor. Macera dolu konusu ve aksiyon dolu sahneleri ile yeniden ekranlara gelmeye başlayacak olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, yeni sezonunun birinci bölümü olan 200. bölüm fragmanını da seyircisinin karşısına çıkarıyor. Öte yandan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm fragmanında dikkat çeken İlyas Çakırbeyli’nin ölümü oluyor. Peki, İlyas Eşkıya'dan ayrılıyor mu? Eşkıyada İlyas ölecek mi? EDHO İlyas diziden ayrılıyor mu? İşte, detaylar…
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23 Eki 2021 - 11:11 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.