Hangi Burçlar Sigara / Alkol’e Daha Eğilimlidir? Hangi Burçlar İçmeyi Sever?

Çoğu kişiye göre bir sosyalleşme aracı olan ve dozunda alındığı takdirde genellikle sorun yaşamayan keyifli geceler ortaya çıkarıyor. Ancak kötü alışkanlıklar arasında yer alan ve bağımlı olunması noktasında sağlık sorunları ortaya çıkaran alkol ve sigara gibi maddelerden uzak durmak gerekiyor. Öte yandan bazı burçlar, ne olursa olsun alkol ve sigaradan kendisini uzak tutamıyor! Peki, hangi burçlar sigara / alkol’e daha eğilimlidir? Hangi burçlar içmeyi sever? İşte, detaylar…



Detaylar diğer sayfada!