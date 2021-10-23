Hangi Burçlar Sigara / Alkol’e Daha Eğilimlidir? Hangi Burçlar İçmeyi Sever?
Çoğu kişiye göre bir sosyalleşme aracı olan ve dozunda alındığı takdirde genellikle sorun yaşamayan keyifli geceler ortaya çıkarıyor. Ancak kötü alışkanlıklar arasında yer alan ve bağımlı olunması noktasında sağlık sorunları ortaya çıkaran alkol ve sigara gibi maddelerden uzak durmak gerekiyor. Sizde burçların alkol ve sigara ile olan ilişkisini merak ediyorsanız işte size detaylar...
Çoğu kişiye göre bir sosyalleşme aracı olan ve dozunda alındığı takdirde genellikle sorun yaşamayan keyifli geceler ortaya çıkarıyor. Ancak kötü alışkanlıklar arasında yer alan ve bağımlı olunması noktasında sağlık sorunları ortaya çıkaran alkol ve sigara gibi maddelerden uzak durmak gerekiyor. Öte yandan bazı burçlar, ne olursa olsun alkol ve sigaradan kendisini uzak tutamıyor! Peki, hangi burçlar sigara / alkol’e daha eğilimlidir? Hangi burçlar içmeyi sever? İşte, detaylar…
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23 Eki 2021 - 11:20 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.