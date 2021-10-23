Sadakatsiz olan burçlar, yıllardır astrolojiye düşkün olanların merak ettiği konuların başında geliyor. İlişkilerinde güven unsuruna çok önem vermeyen ve yapılan araştırmalara göre partnerlerini en çok aldatan burçlar, bilinen aksine sadakati ile ünlü olan burçlardan çıkıyor. Bu nedenle ilişkilerden önce partnerlerini seçerken burçlara önem veren kişilerin bu listeye mutlaka bir göz atması gerekiyor! Peki, hangi burçlar sadakatsizdir? En çok aldatan burç hangisidir? İşte, detaylar…



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