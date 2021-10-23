Her insan parayı sevse de bazı burçlara sahip olan insanlar paraya adeta tapıyor. Para konusunda bir hayli tutkulu olan bu burçlar hayatlarının merkezi noktasına maddeyi koyuyor. Para için aşklarından bile vazgeçebilecek olan bu burçlar, her zaman finansal konuda kendilerini güven altına almak istiyor! Peki, hangi burçlar paraya aşıktır? Paraya aşık olan burçlar hangileridir? İşte, detaylar…



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