Burçların bazı özellikleri onları katlanılmaz hale getirebiliyor. Özellikle öfkelendiklerinde ve kinlendiklerinde çekilmez olan Zodyak kuşağının o burçları, karşısındaki kişiye hayatı zindan edebiliyor. Gerçek bir ömür törpüsü olan bu listedeki burçlar hem ilişkilerde hem de sosyal çevrelerinde diğer kişileri acayip yorabiliyor! Peki, hangi burçlar ömür törpüsüdür? İnsanı en çok yoran burçlar hangileri? İşte, detaylar…



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