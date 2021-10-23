Hangi Burçlar Ömür Törpüsüdür? İnsanı En Çok Yoran Burçlar Hangileri?
Burçların bazı özellikleri onları katlanılmaz hale getirebiliyor. Özellikle öfkelendiklerinde ve kinlendiklerinde çekilmez olan Zodyak kuşağının o burçları, karşısındaki kişiye hayatı zindan edebiliyor. Sizde hayatınızın ömür törpüsü olabilecek burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Burçların bazı özellikleri onları katlanılmaz hale getirebiliyor. Özellikle öfkelendiklerinde ve kinlendiklerinde çekilmez olan Zodyak kuşağının o burçları, karşısındaki kişiye hayatı zindan edebiliyor. Gerçek bir ömür törpüsü olan bu listedeki burçlar hem ilişkilerde hem de sosyal çevrelerinde diğer kişileri acayip yorabiliyor! Peki, hangi burçlar ömür törpüsüdür? İnsanı en çok yoran burçlar hangileri? İşte, detaylar…
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23 Eki 2021 - 11:43 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.