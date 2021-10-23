Tarkan Paraya Para Demeyecek, Acun Ilıcalı’yı Bile Geçecek! Öyle Bir Ücret Kazandı Ki, Asgari Ücretliler Delirebilir! Sadece Bir Tek…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Tarkan, paraya para demeyecek! Öyle bir projeye ismini attı ki, Türkiye’nin en zengin isimlerinden biri olan Acun Ilıcalı’yı bile geçebilir! Asgari ücretlileri delirtecek olan bu durum ise sosyal medyada büyük patlak verdi. Bir tek reklam çalışması için…
Kısa bir süre önce sosyal medya hesabından oldukça sempatik ve sevecen bir paylaşım yapan Megastar Tarkan; “Yarından itibaren hummalı çalışmalar başlıyor. Yeni projeler, sürprizler çok yakın! Heyecanlıyım... O yüzden kaçtı bende uyku muyku. Haa bu saçlara da yarın veda edeceğim artık. Bir daha da uzatacağımı sanmam. O yüzden 'son bir bakış atayım' dedim” sözlerini dile getirmişti. Ozan Çolakoğlu ile birlikte çalışmalara başladığını duyuran Megastar Tarkan; iki şarkısını ise yakın zamanda sevenleriyle buluşturacak. Peki, Tarkan yeni anlaşma yaptığı reklam film için ne kadar alacak?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.