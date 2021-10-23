Tarkan Paraya Para Demeyecek, Acun Ilıcalı’yı Bile Geçecek! Öyle Bir Ücret Kazandı Ki, Asgari Ücretliler Delirebilir! Sadece Bir Tek…

Kısa bir süre önce sosyal medya hesabından oldukça sempatik ve sevecen bir paylaşım yapan Megastar Tarkan; “Yarından itibaren hummalı çalışmalar başlıyor. Yeni projeler, sürprizler çok yakın! Heyecanlıyım... O yüzden kaçtı bende uyku muyku. Haa bu saçlara da yarın veda edeceğim artık. Bir daha da uzatacağımı sanmam. O yüzden 'son bir bakış atayım' dedim” sözlerini dile getirmişti. Ozan Çolakoğlu ile birlikte çalışmalara başladığını duyuran Megastar Tarkan; iki şarkısını ise yakın zamanda sevenleriyle buluşturacak. Peki, Tarkan yeni anlaşma yaptığı reklam film için ne kadar alacak?

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